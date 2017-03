[P] Astazi este prima zi a targului de cariera Angajatori de TOP

30 de workshopuri si conferinte.

Astazi si maine la Sala Palatului din Bucuresti are loc Angajatori de TOP, cel mai mare targ de cariera din Romania. Evenimentul reuneste 100 de companii si 5000 de oportunitati de cariera, respectivBeneficiile extrasalariale, diversitatea joburilor, 1pozitiile la nivel international, programele de internship, oportunitatile de cariera lansate in exclusivitate in cadrul evenimentului sunt cateva dintre ofertele companiilor. Pe langa ocazia de a discuta direct cu echipa de HR a companiilor prezente si de a aplica la pozitiile deschise, editia aceasta participantii au cateva motive intemeiate sa participe la eveniment:

Diversitatea companiilor prezente: 100 de companii cu planuri de recrutare in domenii de activitate diverse: IT & Telecom, Servicii si BPO, Finante-Banci, FMCG, Retail, Inginerie & Automotive, Logistica, Audit & Taxe , Marketing.

5000 de joburi in Bucuresti si oportunitati de cariera pentru toate nivelurile de experienta. Vor fi deschise pozitii pentru candidati cu experienta, nivel mediu de experienta, cat si pentru studenti si absolventi;

Peste 30 de workshopuri si conferinte pentru a interactiona cu nume mari de companii care vor fi prezente in cadrul editiei din aceasta primavara Angajatori de TOP si pentru a afla care sunt ultimele noutati d in domeniile Software Development, Web & Mobile, IoT, Cybersecurity, Robotics si cum se pot pregati pentru procesul de angajare participand la workshopurile de dezvoltare personala si profesionala. P&G, Coca-Cola HBC Rom a nia, EY Romania, Deloitte, Federal-Mogul Motorparts, Oracle, IBM, Bancpost, Hewlett Packard Enterprise, Ericsson, BearingPoint, Bitdefender, Huawei, Accenture sunt cateva din companiile care vor sustine astfel de workshopuri si conferinte in cadrul evenimentului Angajatori de TOP Bucuresti, pe 24 si 25 martie.

Cateva din teme pe care le-au pregatit companiile sunt: It's time to explore your talent. Wanna try Audit or Tax?, The internship journey@ HPE, How to ace your Job Interview: 1:1 tips and tricks, Questions you should be asking your boss and why, Take the ROBOT out of the HUMAN, Cyber attacks and ways to protect yours company using Huawei's NG Firewall , NG as in Next Generation, 1,000 brilliant minds have put Romanian intelligence on the world map. Are you the 1001st?, Embrace the 5th generation, Business process alignment - challenges within different cultures.

Sesiuni gratuite de consiliere in cariera oferite la standul CV Experts de 4 specialisti cu vasta experienta in recrutare, care ii vor ghida pe cei prezenti astfel incat sa treaca peste procesul de recrutare cu succes;

Cativa dintre angajatorii care pot fi intalniti pe 24-25 martie la Angajatori de TOP Bucuresti sunt: Kaufland Romania, Accenture, Adecco, AMOMA.com, Avira Soft, Bancpost, BCR, BearingPoint Romania, Bitdefender, British American Tobacco, CAPITA FIDUCIARY, Carrefour, Coca-Cola HBC Romania, Competence Call Center, Computer Generated Solutions Romania, Conduent, DB Global Technology, DB Schenker SSC, Deloitte, DEUTSCHE TELEKOM BUSINESS SERVICES, ENGIE, Ericsson, EY, Federal-Mogul Motorparts, Genpact, Grup Renault Romania, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Huawei, Kellogg's, Lidl Romania, Luxoft, McDonald's Romania, Microsoft, MOLSONCoors BREWING COMPANY, Nestle Romania, Oracle, OTP Bank, P&G, Pepsico, Philip Morris Romania, Playtika, Raiffeisen Bank, Randstad, Schneider Electric, SNC Lavalin, Societe Generale European Business Services, Stefanini, TELUS International Europe, Unicredit Business Integrated Solutions, Veeam Software, Vodafone Romania, Wipro, WNS.

Astazi si maine, cei care sunt in cautarea unui job participa gratuit la eveniment, in baza CV-ului Barcode. Mai multe detalii pe www.hipo.ro