TransCanada anunta ca a obtinut unda verde pentru construirea controversatului oleoduct Keystone XL

La aproape zece ani de o prima solicitare si dupa ajungerea la Casa Alba a lui Donald Trump, care s-a pronuntat in favoarea acestui oleoduct in perioada campaniei electorale, TransCanada a obtinut "aprobarea prezidentiala din partea departamentului de Stat al Statelor Unite pentru construirea oleoductului Keystone XL", a precizat compania din Calgary. Keystone XL urmeaza sa traverseze American de Nord pe o distanta de 1.900 kilometri, dintre care 1.400 km pe teritoriul SUA.Acest oleoduct ar urma sa aduca petrolul canadian extras din sisturile bituminoase din Alberta spre rafinariile din golful Mexic cu o capacitate de peste 800.000 de barili pe zi.Refuzat de presedintele Barack Obama, in numele luptei impotriva incalzirii climatice, constructia oleoductului a fost relansata la cateva zile dupa investitura lui Donald Trump.