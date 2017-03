[P] Oferta publica pentru punctele ANRP, pe ultima suta de metri

Zeci de detinatori de puncte emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor(ANRP) au decis sa vanda in cadrul ofertei publice de achizitie derulate de fondul de investitii Alpha Quest. Lansata la inceputul lunii februarie, aceasta mai are aproximativ o luna pana la termenul final, 30 aprilie.

Pret garantat

Pana in prezent, circa 15% din cele 2,2 miliarde de puncte de despagubire emise au fost deja tranzactionate. Anterior ofertei publice, fondul de investitii Alpha Quest a cumparat 150 de milioane de puncte ANRP.

Incertitudinea platilor de la stat

Principalul risc este cel legat amanarea unor plati de la buget. Daca toti detinatorii de puncte deja emise ar solicita plata in numerar, statul ar trebui sa acorde in acest an circa 440 de milioane de lei. O suma mare in conditiile in care bugetul are prevazute doar 818 milioane de lei la capitolul despagubiri, o suma din care trebuie acoperite si alte titlurile de compensare, in afara de cele bazate pe puncte. Anul trecut, in urma executiei bugetare, au rezultat plati pentru despagubiri civile de 794 de milioane de lei, insa conversia punctelor ANRP in numerar abia din acest an este posibila. In anii urmatori efortul bugetar va fi si mai mare din cauza ca vor mai fi emise puncte, dupa estimarile actuale, in valoare de 3,5 miliarde de lei.





Alpha Quest si-a anuntat disponibilitatea de a prelua pana la 400 de milioane de puncte ANRP, la un pret de 0,5 lei/punct. Valoarea la care se fac tranzactiile a fost anuntata in prealabil, tocmai pentru a elimina orice dubiu legat de pret, in conditiile in care cele mai multe vanzari pe piata libera sunt obiectul unor negocieri dure, prin care cumparatorii incearca sa reduca valoarea."Oferta noastra se adreseaza tuturor detinatorilor, indiferent de volumul de puncte. Nu exista un prag minim de la care cumparam; am avut atat tranzactii de cateva mii de puncte, cat si tranzactii de milioane de puncte. Si, pentru toate, pretul este acelasi. O tranzactie dureaza mai putin de o ora si este valabila doar dupa ce notarul primeste dovada incasarii sumei de bani de catre vanzator" sustine Ovidiu Fer, reprezentantul Alpha Quest.Alpha Quest este un fond de investitii inregistrat in Malta si se supune reglementarilor autoritatii financiare din aceasta tara. In Romania este reprezentat de Ovidiu Fer, care, anterior, a lucrat pentru Wood&Company, cel mai mare broker din Europa Centrala si de Est. Din echipa mai face parte Vlad Neacsu care, timp de sase ani, a fost manager de portofoliu la Allianz Tiriac Pensii Private.Din acest an, detinatorii de puncte ANRP pot cere statului conversia in numerar in limita a 20% pe an, timp de cinci ani. Insa din cauza unor constrangeri bugetare, unele plati pot fi amanate si nici chiar transa de 20% pe an nu este garantata. Acest prag a fost introdus prin Legea 103/2016, care a aprobat o ordonanta de urgenta de modificare a Legii 165/2013, de instituire a sistemul de despagubire prin puncte. Iar modificarile aduse preved ca "detinatorul poate solicita, anual, dupa 1 ianuarie 2017, Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 20% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare". Practic este introdus un nivel maximal, dar legea nu garanteaza o plata la fix o cincime din total.