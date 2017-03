Compania Draxlmaier concediaza 800 de oameni la fabrica din Pitesti din cauza pierderii unui client care si-a mutat productia din Europa in Mexic

Compania germana isi va pastra in Pitesti Centrul de Dezvoltare Inginerie și IT si va continua sa investeasca in sustinerea invatamantului dual, se mai arata in comunicatul citat."Situația este rezultatul unui cumul de factori: pe de-o parte, este vorba de reducerea firească a comenzilor în cazul produselor al cărui ciclu de viață se apropie de final, iar pe de altă parte unul dintre principalii clienți a decis să-și mute producția în Mexic", a declarat Bernd Schmitt, directorul general al Lisa Draxlmaier Autopart, potrivit comunicatului citat.Compania a anuntat sporirea investitiilor in unitatile de productie din Hunedoara si Brasov.