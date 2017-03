Heineken anunta un acord cu producatorul roman de bere Lixid Project si ii permite sa foloseasca mai departe brandul "Csiki", dupa ce Budapesta a amenintat cu masuri de retorsiune

Multinationala a obtinut in ianuarie de la justitia romana interzicerea acestui mic producator, Lixid Project, de a folosi numele de bere "Csiki", din cauza unei similitudini cu marca sa "Ciuc".Budapesta a denuntat atunci un "abuz de putere in detrimentul unei companii ungare" si a replicat printr-un proiect de lege care viza interzicerea folosirii de catre grupul ungar a logo-ului sau cu steaua rosie, taxata drept emblema "totalitara".Heineken si Lixid Project au ajuns la un acord prin care grupul olandez "consimte" la o "coexistenta" a celor doua marci, potrivit unui comuniat comun."Drept urmare (...), cele doua parti renunta la orice actiune legala legata de conflictul comercial" si "uita diferendurile trecute".Acest lucru arata ca "atunci cand exista vointa, David poate sa il bata pe Goliat", a afirmat un apropiat al premierului ungar Viktor Orban, Nandor Csepreghy. Lixid Project a multumit explicit "guvernului ungar" pentru sprijinul primit.Numele "Csiki" face trimitere la Tinutul Secuiesc, unde traieste o parte dintre cei 1,2 milioane de maghiari din Romania.Intr-o declaratie trimisa AFP,pentru producator si pentru consumatori.Guvernul ungar a anuntat imediat dupa decizia justitiei romane un proiect de lege care viza interzicerea folosirii, de catre gigantul olandez al berii Heineken, a logoului sau cu o stea rosie.Este vorba de a "interzice folosirea simbolurilor regimurilor totalitare precum national-socialismul sau comunismul", a spus seful de cabinet al premierul Viktor Orban, Janos Lazar.Proiectul de lege prevede pana la doi ani de inchisoare si amenzi de 6,5 milioane de euro in cazul contravenientilor.