Facebook lanseaza o copie fidela a Snapchat

Dupa ce Even Spiegel, CEO Snap Inc, i-a refuzat oferta de a cumpara Snapchat pentru 3 miliarde de dolari, Mark Zuckerberg si-a petrecut ultimii patru ani facand cel mai bun lucru posibil: copierea celor mai bune caracteristici ale rivalului, potrivit Vanity Fair Pana in decembrie 2016, Facebook a incercat sa copieze unele parti din Snapchat de 15 ori, incluzand cea mai flagranta, dar si cea mai reusita incercare - lansarea Instagram Stories, o copie aproape la indigo a caracteristicii Snapchat Stories.Acum, dupa introducerea caracteristicii inspirata din Snapchat in Messenger si WhatsApp, Zuckerberg pregateste alte "arme". Marti, compania a anuntat lansarea optiunii de "Stories" in cadrul aplicatiei de Facebook, lasand utilizatorii sa incarce fotografii si materiale video efemere din aplicatia pentru telefonul mobil.Butonul pentru Facebook Stories va ocupa partea de sus a aplicatiei, aducand aceasta functie in prim-plan pentru aproximativ 2 miliarde de utilizatori. La fel ca Instagram Stories si Snapchat Stories, functia va permite editarea continutului cu anumite efecte, precum filtrul specific de locatie.