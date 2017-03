Competitie Airbus - Bell Helicopters pentru inzestrarea Armatei Romane: compania europeana, un pas mai aproape spre producerea in Romania a unui elicopter militar pentru Fortele Terestre

"IAR Brasov și Airbus Helicopters au discutat, astăzi, la Ministerul Economiei, principiile unui acord general de cooperare pentru realizarea elicopterului de tip H215M la Ghimbav, în prezența ministrului economiei, Mihai Tudose, ambasadorului Franței la București, E.S. François Saint-Paul și însărcinatului cu afaceri al ambasadei Germaniei la București, Achim Troester... Reprezentanții companiilor consideră că acest nou potențial proiect comun, de o importanță strategica și comercială deosebită, dezvoltă colaborarea foarte bună, de aproape 50 de ani dintre Airbus Helicopters şi IAR S.A.", se arata in comunicatul Ministerului Economiei.Reamintim ca ​publicatia specializata in chestiuni militare Jane's Defence anunta in septembrie 2016 cadestinat in principal misiunilor de sprijin aerian apropiat-CAS (Close Air Support), dar care sa poate fi folosit si pentru transport de trupe si cargo sau misiuni de evacuare medicala (Medevac). La acel moment, publicatia scria ca in cerintele Fortelor Terestre romane se puteau incadra mai multe modele de elicoptere, precum Airbus H215M (cel care poate fi construit pe platforma de la Ghimbav), dar si mai multe modele produse de Bell Helicopters - care la randul sau are o colaborare cu IAR Ghimbav.De altfel, rivalitatea dintre europenii de la Airbus si americanii de la Bell a fost vizibila pe parcursul ultimelor luni, cu inalti oficiali Airbus amenintand chiar ca parteneriatul dintre IAR Ghimbav si BellReamintim ca, in 14 noiembrie 2016, compania americana Bell Helicopter, controlata de grupul Textron, a anuntat ca a semnat un memorandum de intelegere cu IAR Ghimbav. Intelegerea prevede ca cele doua parti discuta despre o eventuala colaborare ce ar putea consta in sprijin tehnic, in cazul in care Romania va cumpara elicopterul de atac AH-1Z Viper produs de grupul american, desi o astfel de optiune nu fusese niciodata facutaa publica de catre autoritatile romane.Discutia de astazi despre un acord privind elicopterele Airbus a fost precedata de o intalnire a aceluiasi ministru al Economiei cu reprezentantii Bell Helicopters. In comunicatul oficial al Ministerului Economiei se facea referire la "disponibilitatea părţilor pentru o colaborare în ipoteza în care Guvernul Român va decide achiziţionarea elicopterelor de atac AH-1 Z (produs de Bell Helicopters)".