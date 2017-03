Proiect de lege: Firmele care incadreaza stagiari si ucenici ar urma sa primeasca de la stat salariul minim

"Pe ordinea de zi avem un proiect de lege care a rezultat in urma discutiilor pe care le-am avut cu investitorii romani si straini, anume o adaptare a scolii la cerintele pietei muncii din Romania. Noi am inteles aceasta solicitare, de aceea venim cu acest proiect prin care decontam salariul minim pe economie pentru firmele care incadreaza ucenici si stagiari", a declarat premierul Sorin Grindeanu, la inceputul sedintei de Guvern."Un angajator, daca accepta sa formeze la locul de munca un ucenic, va primi pe toata perioada acestei calificari suma de 250 euro lunar, practic salariul minim pe economie pentru plata acestui ucenic. La sfarsitul acestei calificari, el se va alege si cu un certificat de ucenicie, ceea ce presupune ca poate sa se angajeze oricand, fiind deja format profesional. Acelasi lucru se intampla si pentru tinerii absolventi de studii superioare, pentru ca si in cazul lor vorbim despre un certificat de stagiu. La fel, angajatorul primeste pentru ei suma de 300 de euro lunar, cu conditia sa accepte sa-i formeze si, la sfarsitul acestui ciclu de formare, sa le elibereze certificatul de stagiu. Urmarim sa reducem cat mai mult somajul si sa avem personal calificat la locul de munca, acesta putand oricand sa se angajeze in alta parte daca la sfarsitul acestei perioade, dupa ce nu va mai primi bani de la stat, angajatorul doreste sa nu-l mai tina pe locul de munca", a declarat la randul sau ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.Potrivit acesteia, sumele nu provin de la bugetul de stat decat la inceput, pentru ca apoi sunt decontate din fonduri europene, pe Programul Operational Capital Uman.