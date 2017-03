Guvernul a aprobat OUG prin care companiile de stat vor distribui la buget rezervele acumulate

Repartizarea de dividende din rezervele societatilor, constituite din profiturile anilor anteriori, precum si din rezultatul reportat reprezentand castig efectiv realizat din reevaluare, este o solutie practicata de companiile cu capital privat, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Noua prevedere a fost introdusa intrucat s-a constatat ca o mare parte din rezervele acumulate de societati/regii fie nu sunt utilizate, fie au fost plasate ca investitii financiare (de exemplu, depozite bancare) cu randamente mai scazute decat dobanda platita de stat la obligatiunile emise, sustine Guvernul.De asemenea, potrivit aceleiasi Ordonante de Urgenta, CEC si Eximbank vor fi exceptate de la prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si vor fi supuse legislatiei specifice care reglementeaza activitatea bancara. Procedurile de selectie a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere la institutiile de credit, declansate conform OUG 109/2011, precum si contractele incheiate pentru aceste proceduri de selectie cu experti independenti, vor inceta de drept la intrarea in vigoare a actului normativ adoptat astazi. Din contractele incheiate cu expertii in recrutare, vor fi achitate sumele scadente la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta.Modificarile au in vedere armonizarea legislatiei cu normele Bancii Nationale a Romaniei, in baza carora functioneaza aceste institutii de credit. De exemplu, obligatia publicarii elementelor esentiale ale tranzactiilor, care ating anumite praguri de valoare (prevazuta de art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011) nu sunt in concordanta cu obligatia institutiilor de credit de a pastra confidentialitatea in relatiile cu toti clientii (conform art. 111 din O.U.G. nr. 99/2006).De asemenea, potrivit concluziilor misiunii de consultare a FMI din 17 martie, institutiile de credit ar trebui excluse din sfera de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, deoarece acestea sunt deja supuse unei legislatii specifice.