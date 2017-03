Guvernul aloca agricultorilor 349,4 milioane de lei pentru achizitionarea motorinei

Fondurile se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017.Astfel, sprijinul de care beneficiaza agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura va fi acordat si in 2017, prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei utilizate la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare.Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura a fost aprobata in 2014 (prin Hotararea Guvernului 1174/ 2014). Valoarea maxima a schemei de ajutor de stat pentru perioada de aplicare 2014-2020 este de 3.334 miliarde de lei.Pentru anul 2017 valoarea efectiva a sprijinului este de 1,4185 lei/litru si reprezinta diferenta dintre rata accizei standard prevazute de Legea nr. 227/2015 si rata accizei reduse.