Arctic investeste peste 70 milioane euro in constructia unei fabrici die masini de spalat in judetul Dambovita

Valoarea totala a investitiei pentru dezvoltarea proiectului anuntat in judetul Dambovita este de 471 milioane lei.Grupul Arcelik, va reinvesti 70 milioane de euro din profitul companiei din ultimii ani pentru construirea noii fabrici."Pana in 2024, proiectul nostru va crea 480 de locuri de munca in judetul Dambovita, cu planuri de dezvoltare ulterioara. Aditional crearii de noi locuri de munca, intr-o regiune cu una din cele mai mari rate de somaj din Romania, aceasta investitie va contribui la imbunatatirea calitatii vietii la nivel local, prin dezvoltarea profesionala a fortei de lucru, dar si atragerea unor noi investitori in zona.", spuneNihat Bayiz, Director General Arctic.Compania spune ca noua fabrica va integra tehnologii ultra-moderne conform standardelor industriale 4.0, precum utilaje interconectate. algoritmi predictivi, roboti si comunicarea wireless a liniilor de productie cu cele din alte tari.Arctic are o fabrica la Gaesti unde a investit 130 milioane euro in ultimii 15 ani. Compania are peste 3.000 de angajati in tara si exporta peste 80% din productie.