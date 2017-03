Medlife a finalizat achizitia a 80% din Almina, companie ce are opt centre de servicii medicale in Dambovita si Ilfov

Ca urmare a acestei tranzactii, compania Almina Trading va functiona sub umbrela MedLife, potrivit unui comunicat al liderul pietei de servicii medicale private din Romania.Almina Trading SA are o activitate de 20 de ani pe piata locala si este cel mai mare operator medical din judetul Dambovita.Compania are in componenta opt centre medicale - cinci in Targoviste, doua in Pucioasa si unul in Buftea - si doua laboratoare (Targoviste si Buftea), oferind pacientilor sai servicii integrate de ambulator, imagistica si analize de laborator. Cele opt unitati sunt dotate cu echipament medical performant si au la dispozitie o echipa medicala cu peste 125 de specialisti, noteaza sursa citata.Potrivit reprezentantilor companiei achizitionate, Almina Trading a inregistrat la nivelul primelor 9 luni ale anului 2016 o cifra de afaceri de aproximativ 1,3 milioane de euro."Finalizarea acestei tranzactii inseamna un nou inceput pentru noi. Vom face parte din grupul celui mai mare operator medical privat din Romania, ceea ce va insemna pentru echipa noastra noi oportunitati de dezvoltare si extindere, al caror start a fost dat deja. Suntem pasionati de munca noastra si avem ca obiectiv principal sanatatea pacientilor nostri, aceleasi valori pe care le au si noii nostri parteneri, tocmai de aceea integrarea Almina Trading in cadrul grupului MedLife va reprezenta un proces firesc, sanatos, care va avea ca finalitate consolidarea unei echipe puternice, oferindu-le pacientilor si abonatilor servicii medicale la cele mai inalte standarde", a declarat doctor Lavinia Ionescu, fondatoarea Almina Trading SA.Pana in acest moment, grupul MedLife a ajuns la cea de 15-a achizitie, Almina Trading si Anima fiind ultimele anuntate, se mai spune in comunicat.