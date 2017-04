webPR: Oportunitati de cariera in Vanzari. Coca-Cola HBC Romania, JTI Romania, LOreal Romania si Unilever au planuri de recrutare.

Evenimentul ofera o experienta utila despre ce inseamna sa ai o cariera in Vanzari, care sunt motivele pentru care sa o urmezi, care sunt competentele necesare si ce abilitati cheie trebuie sa detii pentru a deveni un profesionist. Participantii vor invata sa negocieze, vor primi sfaturi si informatii utile de la specialisti si traineri din domeniul vanzarilor si vor afla care sunt oportunitatile de cariera oferite de companiile participante.

pentru care cei pasionati de domeniul Vanzarilor ar trebui sa isi noteze prezenta la Sales BootCamp:

Participantii pot intalni companii de top in cadrul carora pot incepe o cariera in vanzari si au ocazia sa interactioneze cu specialisti in domeniu. Printre companiile participante amintim: Coca-Cola HBC Romania, JTI Romania, Unilever, LOreal Romania si Trend Consult;



in cadrul carora pot incepe o cariera in vanzari si au ocazia sa interactioneze cu specialisti in domeniu. Printre companiile participante amintim: Coca-Cola HBC Romania, JTI Romania, Unilever, LOreal Romania si Trend Consult; Participantii vor avea ocazia sa intre pe shortlistul companiilor pentru programele lor de internship sau pentru pozitiile entry-level din departamentul de vanzari.



pentru programele lor de internship sau pentru pozitiile entry-level din departamentul de vanzari. Cei prezenti pot pune in practica cunostintele prin intermediul workshopurilor sau studiilor de caz practice ;

; Cei prezenti au ocazia sa interactioneze cu alti participanti care impartasesc aceiasi pasiune, persoane cu care pot dezbate subiecte de interes comun.

Evenimentul se adreseaza studentilor, masteranzilor sau absolventilor unei facultati cu profil economic, persoane care isi doresc sa isi dezvolte o cariera in Vanzari. De asemenea, rezultatele academice bune obtinute in timpul anilor de studii, precum si implicarea in activitati extracurriculare, cum ar fi ONG-uri, programe de internship sau experiente internationale pot reprezenta atuuri ce ajuta in procesul de selectie. Participarea este gratuita pentru cei care se inscriu pe www.hipo.ro

Mai multe detalii cu privire la inscriere si agenda evenimentului, pot fi accesate la sectiunea evenimentului, pe www.hipo.ro