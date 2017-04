Auchan va deschide magazine in 15 benzinarii OMV Petrom

OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din Europa de Sud-Est, si Auchan Retail Romania, subsidiara din Romania a Auchan Retail, al 11-lea comerciant alimentar din lume, au semnat contractul de parteneriat pentru deschiderea de magazine de proximitate in statiile Petrom.Magazinele MyAuchan din Statiile PETROM vor avea o oferta variata, incluzand marcile proprii Auchan. In functie de suprafata statiei, pe rafturi se vor gasi pana la 4.500 de produse dintr-o gama variata: produse alimentare, inclusiv carne proaspata, fructe si legume, dar si cosmetice, produse pentru bebelusi si accesorii auto.Zona de magazin existenta din cadrul statiilor va fi reamenajata conform standardelor MyAuchan, iar zona de case de marcat va fi comuna atat pentru achizitiile de carburanti, cat si pentru magazinul MyAuchan.Se estimeaza ca pana la sfarsitul anului vor fi deschise 15 magazine MyAuchan in cadrul statiilor Petrom din Bucuresti si din tara, primul urmand a fi inaugurat in cursul lunii mai.Auchan Romania are in portofoliu 33 de hipermarketuri, cu circa 10.000 de angajati, iar cifra de afaceri a fost de peste 1,2 miliarde euro in 2016.