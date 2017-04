Pepsi retrage spotul publicitar criticat ca a dus in derizoriu miscarea Black Lives matter

.



"Pepsi incearca sa transmita un mesaj global de unitate, pace si intelegere. In mod clar, am ratat acel repet si ne prezentam scuzele", a declarat compania miercuri. "Nu am intentionat sa aducem in derizoriu nicio problema serioasa.

Vom retrage continutul". Reclama, incarcata pe Youtube marti, prezinta tineri atractivi care au pancarte cu mesaje fara cereri specifice precum "Alatura-te conversatiei". Protestatarii zambesc uniform, rad, aplauda se imbratiseaza si bat palma.