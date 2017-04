Guvernul a facut inca un pas pentru crearea fondului - mamut de investitii: A infiintat o comisie interministeriala

Guvernul a aprobat infiintarea unei comisii interministeriale pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), potrivit unei decizii a premierului Sorin Grindeanu, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Decizia a fost luata in baza memorandumului aprobat de Guvern pe 2 martie, pentru demararea infiintarii fondului mamut. Potrivit unor declaratii ale ministrului economiei, Mihai Tudose, pentru HotNews.ro, vor fi investitii publice in fabrici si uzine noi, in centre de colectare a legumelor etc, care apoi vor fi privatizate.Comisia este formata din reprezentanti ai Ministerului Economiei, Ministerului Finantelor, Ministerului Energiei si Ministerului Muncii, desemnati prin ordin de catre conducatorii acestor institutii, precum si un reprezentant al Guvernului, desemnat de premier. Seful comisiei va fi reprezentantul Ministerului Economiei.Comisia va analiza cadrul normativ national si comunitar pentru constituirea FSDI. De asemenea va analiza scopul, guvernanta, sursele de finantare si principiile de investitii ale Fondului, astfel incat acestea sa nu afecteze deficitul bugetar si datoria publica. In acelasi timp, vor fi formulate propuneri privind portofoliul de companii care vor face parte din Fond. In plus, va elabora un proiect de act normativ privind infiintarea si functionarea Fondului.Punctul de vedere unitar al Comisiei in relatia cu organismele externe va fi sustinut de catre reprezentantul Guvernului, cu exceptia opiniei ex-ante a Eurostat, pentru care institutia competenta va fi Institutul National de Statistica.Comisia se va intruni bilunar sau ori de cate ori este nevoie si va inainta informari Guvernului. Raportul final va fi supus aprobarii Guvernului sub forma de memorandum avizat de toate institutiile implicate.