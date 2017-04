Un proiect de lege initiat de PSD i-ar scapa de inchisoare pe managerii de companii care favorizeaza alte firme sau folosesc cu rea-credinta banii societatii

Initiativa legislativa propune modificari ale Legii contabilitatii, Legii societatilor comerciale si Legii cooperatiei.Proiectul, consultat de News.ro, prevede modificarea si completarea Legii nr.82/1991 (Legea contabilitatii), a Legii nr.31/1990 (a societatilor comerciale ) si a Legii nr.1/2005 (privind organizarea si functionarea cooperatiei).Astfel, proiectul de lege prevede ca, in Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale," Art. 272 alineat (1) litera b) si litera c) se abroga".In Legea nr.31/1990, republicata cu ultimele modificari, Aricolul 272 prevede, la alineatul (1), ca:"Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care:a) dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;b) foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;c) se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind superioara limitei prevazute la art. 144^4 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii".Articolul 144^4 permite imprumuturi cu o valoare maxima de 5.000 euro, echivalent in lei.Potrivit consultantilor fiscali consultati de News.ro, eliminarea celor doua prevederi din Legea societatilor comerciale i-ar favoriza in primul rand pe directorii si administratorii de companii de stat, care scapa de raspundere in cazul in care faptele incriminate nu mai sunt considerate infractiuni.Aceeasi inititativa mai prevede ca dividendele pot fi luate trimestrial, la jumatate. Patronii si asociatii vor avea posibilitatea sa ia din firme dividende la jumatatea profitului, o data la fiecare trimestru in cursul anului in care se realizeaza, potrivit unei propuneri de lege initiate de mai multi parlamentari de la putere, potrivit34 de senatori si deputati PSD au inregistrat, zilele trecute, la Senat propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.82/1991 a contabilitatii si modificarea si completarea Legii nr.31/1990 a societatilor comerciale, modificarea si completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.