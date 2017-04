Inlocuim Made in China cu Make in India? Guvernul indian cheama firmele romanesti sa investeasca in productie

Firmele romanesti sunt invitate sa produca in India, in cadrul programului "Make in India". Invitatia a venit in urma unei intalniri la New Delhi intre secretarul de stat pentru comert indian si omologul sau roman.Programul Make in India a fost lansat pentru a transforma India intr-un centru de productie la nivel mondial, prin incurajarea inovarii, protejarea proprietatii intelectuale si construirea uneia din cele mai bune infrastructuri de productie, potrivit unui comunicat al Ministerului roman pentru Mediul de Afaceri.Invitatia din partea guvernului indian a venit in cadrul lucrarilor Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economica dintre Romania si India, prezidata de Rita Teaotia - secretar de stat pentru comert in Ministerul indian al Comertului, si Cristian Dima - secretar de stat pentru comert in Ministerul roman pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.Guvernul indian a cerut sprijin pentru o mai usoara acordare a vizelor pentru cetatenii indieni.