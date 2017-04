Universal Robots, furnizor al Dacia si Continental, vrea sa vanda an 2017 peste 100 de roboti colaborativi in Romania

Piata robotilor colaborativi, care lucreaza impreuna cu angajatii si mult mai usor de utilizat fata de robotii clasici industriali, este inca una restransa in Romania."Momentan avem o cota de piata in Romania in ceea ce priveste piata robotilor colaborativi de 85-90%. Romania este o piata importanta pentru ca are un potential mare de dezvoltare in industria de automotive", a spus Musilek.In prezent, compania daneza vinde roboti in Romania prin doi distribuitori: Robots Net Consulting in Bucuresti si Alfa Test in Timisoara. Preturile robotilor sunt cuprinse 20.000 si 30.000 de euro.Romania are doar 11 roboti industriali, care includ si robotii colaborativi, la 10.000 de muncitori in industrie, in timp ce Ungaria are 57, Polonia - 28, iar Cehia - 93, arata datele Federatiei Internationale pentru Robotica.Piata mondiala a robotilor colaboratori a ajuns la 266 milioane de dolari in 2016, iar in 2017 ar putea atinge 400 milioane de dolari, arata estimarile companiei daneze, care se asteapta ca piata sa ajunga la 3 miliarde de dolari pana in 2021.Universal Robots este o companie infiintata in 2005 in Odense, Danemarca, iar anul trecut a ajuns la o cifra de afaceri de 88,9 milioane de euro, in crestere cu aproape 59% fata de 2015. Compania are 335.000 de angajati la nivel global.Universal Robots are o singura fabrica in Danemarca. In perioada 2009-2016, compania a vandut peste 22.000 de roboti colaborativi.