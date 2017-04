Uber a pierdut anul trecut 2,8 mld. dolari, dar operatiunile ii cresc in ritm rapid

Uber, companie care nu este cotata la bursa si in consecinta nu este obligata sa dea publicitatii in mod regulat rezultatele sale, a mai informat ca anul trecut sumele brute din rezervari s-au dublat pana la 20 de miliarde de dolari. Uber nu a oferit informatii cu privire la rezultatele sale pe primul trimestru precizand doar ca sunt in linie cu estimarile.





"Suntem fericiti sa avem o afacere sanatoasa si in crestere, ceea ce ne ofera marja de manevra necesara pentru a face schimbarile care stim ca sunt necesare in materie de management si guvernanta, cultura si organizatia noastra precum si cu privire la relatia noastra cu soferii" a declarat directorul pentru operatiunile Uber din America de Nord, Rachel Holt.





Operatiunile Uber inregistreaza un ritm de crestere sustinut. In ultimele trei luni ale anului trecut sumele brute din rezervari au crescut cu 28% comparativ cu trimestrul precedent pana la 6,9 miliarde de dolari. In acelasi timp, pierderile companiei au crescut la 991 milioane de dolari in ultimele trei luni chiar daca veniturile au crescut cu 74% pana la 2,9 miliarde de dolari.