Compania care administreaza aeroportul Henri Coanda are un nou director general, al saptelea in sapte ani/ Cine e Bogdan Mandrescu (28 de ani), fostul sef de cabinet al actualului ministrul al Transporturilor

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care adminstreaza cel mai mare aeroport al tarii, Henri Coanda, are un nou director general, Bogdan Mandrescu, care a terminat liceul in 2006, numit intr-o sedinta a consiliului de administratie care a avut loc miercuri, acesta fiind al saptelea director general in sapte ani, el ocupand functia de director de cabinet in biroul actualului ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, pe vremea cind acesta era secretar de stat, au declarat, pentru News.ro, surse avizate.Informatia a fost publicata initial de Romania Libera.

Mandrescu este unul dintre cei mai tineri directori ai unei companii de stat din Romania. CNAB administreaza cel mai mare aeroport al tarii, Henri Coanda, care a avut anul trecut aproape 11 milioane de pasageri.

"El este cel de-al saptelea director general din ultimii sapte ani. In ultimii sapte ani au fost, in total, noua mandate de director general, dintre care doi au fost numiti de doua ori. Mandrescu a fost numit miercuri, in cadrul unei sedinte a consiliului de administratie", au declarat, pentru News.ro, surse avizate.

Mandatul este pe patru luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca doua luni, potrivit surselor consultate de News.ro.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul CNAB, Mandrescu a terminat liceul in 2006 si Facultatea de Administratie si Afaceri din cadrul Unversitatii Bucuresti in 2009.

In perioada noiembrie 2013-decembrie 2014, el a ocupat functia de consultant in cabinetul presedintelui Societatii Romane de Televiziune (SRTV), functie ocupata atunci de Stelian Tanase.

In perioada decembrie 2014-decembrie 2015, el a lucrat ca si consultant financiar pentru firma Inspur Shandong Group China.

Din noiembrie 2015 pana in prezent, a ocupat functia de director de cabinet pentru secretar de stat in Ministerul Transporturilor, in biroul actualului ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, potrivit unor surse consultate de News.ro.

Noua numire vine in contextul in care specialistii avertizeaza ca aeroportul Henri Coanda s-ar putea confrunta anul viitor cu probleme, pe fondul amanarii investitiilor in modernizare si atingerii unor limite in ceea ce priveste capacitatea numarului de pasageri.

In acest an, numarul de pasageri al aeroportului ar putea creste cu 15%, ceea ce inseamna ca ar putea avea aproape 13 milioane de pasageri la finalul lui 2017, foarte aproape de limita estimata la 13,5 milioane de pasageri anual.