Directoarea generala a companiei Yahoo va primi 186 milioane de dolari

Mayer detine actiuni in valoare de 186 milioane de dolari, pe langa cei aproape 200 milioane de dolari pe care i-a primit din momentul in care a ocupat functia de conducere, sub forma de salarii si bonusuri.In 2017, directoarea a pierdut bonusuri in valoare de 2 milioane de dolari, dupa ce Yahoo a dezvaluit informatii personale cu privire la peste un miliard de utilizatori, punand in pericol tranzactia cu Verizon.Marissa Mayer este membra a companiei Yahoo din anul 2012. Angajarea ei a parut un succes neprevazut, insa in urmatorii ani, aceasta a trecut prin mai multe dificultati, precum scurgeri informationale si serii de achizitii nereusite, care au adus compania intr-o forma mai instabila decat in anul 2012.In anul 2008, compania Microsoft oferea 44,6 miliarde de dolari pentru Yahoo, de zece ori mai mult decat actuala oferta Verizon.Tranzactia prin care gigantul telecom Verizon va cumpara Yahoo ar trebui sa fie finalizata in al doilea trimestru al anului. In vara cele doua companii au anuntat ca tranzactia prin care Verizon cumpara activitatile de baza ale Yahoo se va cifra la 4,8 miliarde dolari, insa de atunci a iesit la iveala faptul ca doua mari atacuri informatice petrecute in 2013 si 2014 au facut ca informatiile despre 1,5 miliarde de conturi sa ajunga pe "mana" hackerilor.Conform noului angajament, Yahoo va suporta cheltuielile legate de ancheta arbitrului bursier SEC si cele legate de daunele cerute de actionari.