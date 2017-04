Airbus estimeaza ca va produce abia in 2019 primele elicoptere H215 la Ghimbav, din cauza pietei globale care stagneaza

In toamna trecuta cei de la Airbus spuneau ca ar vrea ca primul elicopter H215 sa fie produs spre final de 2017, acum cateva luni termenul inaintat a fost 2018, iar acum, Serge Durand, seful Airbus Helicopter Romania, spune ca un termen realist ar fi 2019, fiindca "piata mondiala trebuie sa isi revina".Durand explica ca intreaga piata are probleme fiindca stagneaza si multe proiecte sufera intarzieri. Anul trecut a fost unul slab pentru toata piata elicopterelor. De ce? Din cauza economiei, fiindca multe tari si-au reprogramat achizitiile si un factor important tine de faptul ca pretul petrolului este foarte scazut si sunt folosite multe elicoptere la operatiuni offshore.Elicopter modernizat la Ghimbav de IAR si AirbusSeful companiei spune ca nu "ingheata" proiectul, nu renunta la angajari si la calificari si ca totul este gata pentru momentul cand piata isi revine. Planul este ca la Ghimbav, in noua fabrica, sa se faca 15 elicoptere/an, insa pentru ca totul sa inceapa, Airbus trebuie sa aiba 16 comenzi ferme. Din acel moment va dura opt-zece luni pana cand toate utilajele vor fi pregatite pentru inceperea productiei. Ca exemplu, seful Airbus spune ca in primul an ar putea fi produse doua-trei elicoptere, iar in al doilea cinci unitati. Pretul unui elicopter este in jurul a 15-20 milioane euro, insa variaza mult in functie de dotarile instalate. Planul este ca in cativa ani la fabrica sa lucreze 350 de persoane.In 2019 productia va urma sa fie mica, insa va creste treptat. Oficialul francez spune ca exista comenzi pentru Airbus Romania, insa mai putin de 16, Durand nedorind sa spuna exact numarul. Tari precum Spania, Germania si Chile au comandat elicopterul H215.Serge DurandIntrebat daca se va incepe cu versiunea militara sau cu cea civila a aparatului de zbor, Durand a spus ca totul depinde de piata. El a dat ca exemplu faptul ca se declanseaza tot mai multe incendii de padure si va fi nevoie de mai multe aparate pentru stins incendii, H215 fiind, spune el, o varianta excelenta.Intrebat daca productia din Franta ar putea fi mutata la Ghimbav, Durand a spus ca nu se pune problema, Airbus dorind sa-si creasca productia si cota de piata si sa "muste" din cotele concurentilor rusi si americani.Elicopterul H215 a fost produs incepand cu anul 2013 si in prezent sunt utilizate 13 aparate, in sase tari, realizandu-se 3.600 de ore de zbor. H215 a obtinut certificarea in septembrie 2013, iar in octombrie 2013 s-a facut prima livrare.Elicopterul poate transporta 22 de pasageri si doi piloti, atinge viteza de 262 km/h, masa maxima la decolare este de 8.600 kg, iar autonomia cu rezervoarele standard este de 866 km (4 ore si 25 de minute). Rata de urcare este 8,2 m/s. Exista doua versiuni: lunga multiroll de 4.691 kg si utilitara scurta, de 4.549 kg.Modelul multiroll H215 poate fi utilizat in misiuni de salvare, misiuni ale fortelor de politie, transport persoane, operatiuni de mentinere a pacii, dar si de stingere a incendiilor.