​VIDEO/FOTOGALERIE Cum arata fabrica de la Ghimbav unde Airbus modernizeaza elicoptere sosite din toate colturile lumii

Compania mixta care repara, modernizeaza si furnizeaza servicii de intretinere pentru elicoptere este un joint-venture infiintat in 2002 de Airbus Helicopters si IAR Ghimbav. In fabrica lucreaza acum aproape 200 de oameni, iar cifra cumulata de afaceri de cand s-a infiintat compania a fost 300 milioane euro, tot pe atat mizand compania si in urmatorii zece ani.La sectie lucreaza 170 de oameni, plus cei 30 care sunt pregatiti pentru a lucra la viitoarea fabrica ce va asambla modelul H215 pentru care compania asteapta 16 comenzi ferme pentru a da drumul productiei.Intr-o astfel de fabrica este mult mai multa liniste decat, sa spunem, intr-o uzina auto si spatiul nu este foarte mare. Insa este vorba de lucrari costisitoare de modernizare care se pot ridica si la cateva milioane de euro/aparat. In plus, lucrul la modernizarea unui aparat poate dura si un an fiindca, daca schimbarile aplicate sunt mari, e aproape ca si cum ai construi un aparat de zbor nou, de la zero.Airbus modernizeaza in prezent elicoptere din tari precum Marea Britanie, Franta, Djibouti, Emiratele Arabe sau Guineea si 75% din cifra de afaceri este realizata din export. "Suntem chiar peste maximul capacitatii noastre, suntem la 108%, dar putem profita fiindca am amanat deschiderea noii noastre companii din cauza problemelor din piata globala . Mai exact angajatii pe care i-am calificat pentru productie ii folosim acum la partea de reparatii si modernizari si asa ii putem pastra pe toti pentru a fi gata cand incepe noul proiect", spune Serge Durand, seful Airbus Helicopters Romania. El adauga ca va angaja ingineri pe domeniul aeronauticii si ingineri de structura.Seful companiei este foarte multumit de faptul ca recent a fost semnat un contract cu statul scandinav Finlanda pentru ca la final de an sa soseasca la Ghimbav doua elicoptere Super Puma care vor fi transformate in H215, cea mai noua versiune a familiei Super Puma. El adauga ca, dat fiind ca in lume sunt sute de aparate Super Puma, si daca se castiga un contract pentru numai cateva aparate, Airbus Helicopters Romania ar avea mult de castigat. Multe tari aleg sa cumpere mai putine aparate noi, dar le duc la modernizat pe cele vechi, astfel ca in segment exista o piata promitatoare.Ce inseamna modernizarea unui elicopter? De exemplu la aparatele modernizate pentru Aviatia Regala Britanica (RAF) procedura a inclus dotarea cu motoare noi, adaugarea de carlingi de tip "glass cockpit" ce incorporeaza sisteme de avionica de ultima ora si un sistem de ultima generatie de control al zborului. Puterea motorului a crescut cu 35%, iar consumul de combustibil a scazut cu 25%.Ca parte a "renovarii" au mai fost adaugate un sistem securizat de comunicatii, noi sisteme de protectie antiracheta si de protectie balistica pentru pasageri si pentru echipaj.Fabrica IAR Brasov, infiintata acum 90 de ani, a produs pana in 1945 peste 1.000 de avioane de diferite tipuri, iar dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial a fost transformata in unitate de productie de tractoare.Fabrica a produs aparate de lupta folosite in Al Doilea Razboi Mondial, dar transformarea dupa razboi in fabrica de tractoare (viitoarea Tractorul) a constituit o drama pentru multi dintre lucratorii cei mai calificati fiindca au fost nevoiti sa treaca intr-un domeniu net inferior din punct de vedere tehnologic.In 1968, fabrica de avioane a fost redeschisa la Ghimbaav sub numele ICA si s-a specializat in productia de elicoptere in parteneriat cu Aerospatiale Franta. Compania a exportat in mai multe tari in perioadda comunista , inclusiv Pakistan si Sudan.