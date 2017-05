Legea uceniciei, modificata in Senat. Firmele care incadreaza stagiari si ucenici pot primi salariul minim al acestora de la stat

Senatul a votat marti un proiect de lege initiat de guvern prin care se modifica Legea Uceniciei. Proiectul ar permite ca firmele care incadreaza stagiari si ucenici sa primeasca salariul minim al acestora de la stat, banii urmand a fi decontati prin fondurile europene. Proiectul va merge in Camera Deputatilor pentru votul decisiv.Angajatorul care incheie un contract de ucenicie beneficiaza, la cerere, pe perioada derularii acestuia (intre unul si trei ani), de o suma in cuantum de 1125 lei/luna (net), echivalentul in lei a 250 euro/luna, din bugetul asigurarilor pentru somaj, se arata intr-un comunicat al Guvernului la momentul in care Executivul a adoptat proiectul de lege, trimis ulterior in Parlament pentru dezbatere. Finantarea poate fi facuta din fonduri europene structurale si de investitii - asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei, conform legii si cu respectarea conditiilor finantatorului, si din fonduri publice nationale.Vom reveni