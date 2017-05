[P] Biroul paperless: povesti de succes ale companiilor care au renuntat la documente pe hartie

Certificat digital calificat - cu ajutorul sau creezi semnatura electronica, care asigura documentelor electronice valoarea legala pe care o au documentele tiparite semnate olograf.

- asigura pastrarea in siguranta si disponibilitatea permanenta a documentelor electronice, pe intreg ciclul de viata. Intrucat respecta prevederile legii arhivarii electronice, te ajuta sa respecti, la randul tau, prevederi legii arhivelor nationale si ale codului fiscal referitoare la pastrarea documentelor electronice. Marcare temporala - o aplici pe documentele electronice care au implicatii legale, pentru a demonstra faptul ca ele au existat in forma respectiva la momentul aplicarii marcii temporale.

eMAG a ales sa semneze electronic toate contractele si anexele la contracte pe care le incheie cu companiile care vand produse prin intermediul platformei eMAG Marketplace, reusind sa reduca fluxul necesar incheierii unui contract la un schimb de e-mail-uri. Concret, in loc sa tipareasca in doua exemplare contractele, sa le semneze si sa le trimita prin curier partenerilor sai si apoi sa astepte sa le primeasca semnate, eMAG semneaza electronic contractele si le transmite prin e-mail. Contractele electronice care rezulta au aceeasi valoare legala si produc aceleasi efecte ca un contract tiparit, semnat olograf si stampilat.Astfel, intregul flux de semnare dureaza aproximativ 5 minute, in loc de cele cateva ore sau zile necesare in cazul incheierii unui contract tiparit.Raiffeisen Bank este un alt exemplu de companie de top care foloseste un instrument la indemana oricarei companii - kitul de semnatura electronica - pentru a simplifica fluxurile de lucru cu partenerii. Intrucat procedurile de achizitii bazate pe documente tiparite puteau dura si cateva zile, afectand in unele cazuri activitatea angajatilor sai, Raiffeiesen Bank a ales sa utilizeze documente electronice in relatia cu furnizorii de echipamente si servicii IT.Astazi, contractele, actele aditionale, anexele, comenzile, procesele verbale etc. implicate in procesul de achizitii de echipamente si servicii IT al Raiffeisen Bank sunt semnate electronic si trimise prin e-mail furnizorilor, care le semneaza electronic si le trimit la randul lor prin e-mail bancii, accelerand si simplificand semnificativ procedura de achizitii.Regina Maria, reteaua privata de sanatate, a mers ceva mai departe decat eMAG si Raiffeisen Bank, optand pentru o solutie de semnare electronica, marcare temporala si arhivare electronica a documentelor. Cu ajutorul solutiei, medicii de medicina muncii din clinicile Regina Maria proceseaza aproximativ 50.000 de documente in fiecare luna, in format electronic: fise de aptitudini si dosare medicale pe care le semneaza electronic, le marcheaza temporal si le transmit clientilor corporate in cateva secunde.Folosirea solutiei rezolva cam toate problemele majore ale documentelor tiparite: documentele ajung mai repede la destinatar, transmiterea lor nu implica niciun cost, iar arhivarea lor pe termen lung este realizata printr-un serviciu de arhivare electronica, care asigura conformitatea cu prevederile legii arhivelor nationale si ale codului fiscal si disponibilitatea documentelor pe toata durata lor de viata.Ca sa poti lucra exclusiv cu documente electronice , ai nevoie doar de trei elemente:Costul unui document tiparit nu este costul unei coli de hartie. Este costul resurselor pe care le consumi ca sa il creezi, multiplici, transmiti, depozitezi si distrugi, al tuturor instrumentelor pe care le-ai cumparat ca sa poti face toate aceste lucruri si al timpului pierdut de angajatii tai care lucreaza cu el. Gandeste-te ca fiecare document are, in medie, 2-3 copii necesare pentru departamente conexe celui care l-a generat.Migrarea de la hartie la paperless e mai simpla decat crezi si poate fi facuta de orice companie, indiferent de posibilitatile ei financiare.