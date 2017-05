[P] Tehnologia imbunatateste eficienta si productivitatea unei companii - chiar si in activitati neschimbate de decenii

Structura materialului servetelelor pentru curatare de inalta performanta garanteaza rezistenta si faptul ca nu se rup in timpul curatarii.

Sunt mai eficiente datorita ambalajului nou, compact, datorita caruia spatiul necesar de stocare se reduce cu 25% iar aprovizionarea poate fi facuta mai rar.

Datorita ambalajului compact al servetelelor pliate (de sistem W4), dozatorul poate primi doua pachete simultan, ceea ce reduce riscul ca servetelele sa se consume prea repede.

Ambalajul compact reprezinta de asemenea o economisire in costurile de transport si depozitare, ceea ce impreuna cu nevoia mai mica de reaprovizinoare reduce impactul asupra mediului.

Dozatoarele plasate in locurile corespunzatoare reduc timpul de deplasare dintr-un loc in altul.



Pentru a se mentine competitive, companiile implicate in diverse domenii ale industriei de prelucrare si productie investesc mult in proiecte de dezvoltare - de la automatizare si tehnologie robotica pana la implementari IoT (Internet of Things). Insa chiar si atunci cand tehnologia transforma radical procesele si performanta unei linii de productie nu trebuie ignorate nici activitatile de baza.Intreruperea activitatii din cauza unui accident sau scaderea performantei rezultate din lipsa unei igiene corespunzatoare sunt factori invizibili care afecteaza in mod semnificativ performanta companiei. Posibilitati de reducere de costuri si imbunatatire a performantelor pot fi gasite, deci, si intr-un loc poate surprinzator si anume in domeniul curateniei.Intretinerea masinilor nu consta doar in pastrarea curata a echipamentelor de lucru, ci si in mentinerea sanatatii angajatilor. Echipamentele bine intretinute si pregatite pentru activitatea zilnica, respectiv procesele de lucru bine gandite sunt esentiale pentru o productie eficienta, in conditii de siguranta si pentru reducerea accidentelor la locul de munca si a timpului de inactivitate, crescand astfel productivitatea si performanta intregii companii.Pentru curatarea echipamentelor, indepartarea grasimilor, uleiurilor si a altor contaminanti, majoritatea intreprinderilor europene utilizeaza inca textile. Prin natura lor, capacitatea de absorbtie, puritatea si calitatea textilelor nu este constanta, iar depozitarea si curatarea acestora mult mai dificila.Prin trecerea de la textilele traditionale la servetelele pentru curatare, puteti economisi timp si costuri. Servetelele pentru curatare Tork exelCLEAN, cu o capacitate mare de absorbtie, rezistenta, utilizare usoara si forma compacta, asigura protectia sanatatii angajatilor si reduc efortul acestora, in plus, deoarece permit utilizarea minima a solventilor si pot fi transportate mai usor, contribuie la atenuarea efectului asupra mediului. Servetelele de curatare de inalta performanta reduc astfel, per total, impactul procesului de curatare asupra activitatii companiei.