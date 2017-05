[P] Conferinta Anuala a Riscului de Creditare organizata de ICAP va avea loc in data de 23 mai la hotel Marriott Bucuresti

"Reformele structurale: veriga dintre macroeconomie si microeconomie" - Valentin Lazea, Economist Sef, BNR

"Managementul riscului prin folosirea ratingului comercial intr-un mediu de afaceri instabil" - Lukasz Olszewski, Head of Business Development, Standard and Poor's

"Risc de neplata la nivel macroeconomic" - Ana Boata, Economist Macroeconomic si Country Risk Research, Euler Hermes Europe

Cum pot companiile si institutiile financiare reduce riscul pe care il intalnesc in operatiunile lor de zi cu zi?

Cum pot deveni mai profitabile afacerile in Romania in cadrul unei cresteri a companiilor rauplatnice?

Ce se va intampla in urmatoarele 12 luni din perspectiva riscului de creditare?

"Analiza de risc a companiilor romanesti arata o tendinta de inversare in 2016, prin scaderea (surprinzatoare) a numarului companiilor cu risc scazut, dupa patru ani consecutivi in care numarul acestora a crescut. In 2016, una din cinci companii foarte bune, coboara in zona de risc mediu si crescut. De ce se intampla acest lucru? E momentul sa dezbatem aceste teme, pentru a nu fi surprinsi de evolutiile viitoare", a declarat Alexandra Predeanu, Country Manager ICAP Romania.ICAP Romania, partener exclusiv al celei mai mari companii de informatii la nivel mondial - Dun&Bradstreet, organizeaza cea de a 8-a editie a Conferintei de Management al Riscului de Creditare din Romania. Va puteti inregistra la eveniment apasand aici sau cerand participarea la icap@icap.ro. Evenimentul va avea loc pe 23 Mai 2017 la Hotel Marriott.ICAP are unul dintre cele mai vaste portofolii de clienti din zona corporate si la acest eveniment vor participa, ca si in cele 7 editii anterioare, peste 200 de profesionisti de nivel CEO si CFO, din domeniul financiar bancar si corporatii. Conferinta este o oportunitate de networking si de a cunoaste factori de decizie importanti din industriile din Romania.Oare avem un prim semnal pentru inceperea unui drum descendent pentru economia romaneasca? Cert este ca in zona celor mai riscante companii rauplatnice (20% pana la 50% dintre ele au probabilitate de inchidere in urmatoarele 12 luni) nu s-a inregistrat nicio imbunatatire.ICAP, fiind singura companie de rating din Romania acreditata de Banca Centrala Europeana, aduce in fiecare an keynote speakeri internationali care prezinta o perspectiva noua asupra analizei de risc si iti vor prezenta analize financiare si noutati despre nivelul riscului de tara si de companie in Romania si in Europa.