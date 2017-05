Profit.ro: Dosarul penal Apa Nova al DNA a ajuns la Washington. SUA ancheteaza Veolia pentru posibila incalcare a legilor americane la Bucuresti

Ancheta este legata de fapte cercetate de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) din Romania in dosarul deschis in 2015, in care mai multe persoane, printre care fosti sefi ai Apa Nova (inclusiv doi francezi), dar si compania ca atare, sunt urmariti penal pentru trafic de influenta, luare de mita, violarea vietii private, evaziune fiscala si spalare de bani.Apa Nova Bucuresti este operatorul concesionar al serviciului public de apa potabila si canalizare din Capitala si este controlat in proportie de 73,69% de grupul francez Veolia, restul actiunilor fiind detinute de catre municipiul Bucuresti prin CGMB (16,31%) si Asociatia Salariatilor Apa Nova (10%)."US Securities and Exchange Commission (SEC) si Departamentul de Justitie al SUA deruleaza in prezent investigatii vizand posibile incalcari ale legilor federale americane, legate de fapte care constituie subiectul investigatiei DNA. Ca parte a investigatiei sale, SEC a solicitat companiei (Veolia Environnement - n.r.) sa-i furnizeze in mod voluntar documente si informatii legate de aceste fapte. La cererea SEC, ca parte a cooperarii internationale, Autoritatea pentru Piete Financiare (institutia de supraveghere a pietei de capital din Franta - n.r.) a facut si ea solicitari companiei, legate de asemenea de faptele care constituie subiectul investigatiei DNA, in conexiune cu propria sa investigatie asupra acestei chestiuni. Compania acorda tot sprijinul autoritatilor de investigare, in special prin furnizarea tuturor informatiilor solicitate, in acord cu legile in vigoare", se arata intr-un document recent al Veolia Environnement, potrivit sursei citate.Citeste restul articolului pe profit.ro