Hotarare CJUE: O companie aeriana poate fi exonerata de plata compensatiilor daca o cursa a avut intarziere mare din cauza ca avionul a lovit o pasare

La 10 august 2013, doamna Marcela Peskova si domnul Jiri Peska s-au deplasat de la Burgas (Bulgaria) la Ostrava (Republica Ceha) cu un zbor operat de compania aeriana ceha Travel Service. Inainte de decolarea spre Ostrava, avionul care asigura acest zbor efectuase deja zboruri pe traseele de la Praga la Burgas, de la Burgas la Brno (Republica Ceha) si de la Brno la Burgas.In cursul zborului de la Praga la Burgas, s-a constatat o deficienta tehnica la o clapeta. Eliminarea acestei deficiente a necesitat o interventie de o ora si patruzeci si cinci de minute. Ulterior, potrivit Travel Service, avionul a intrat in coliziune cu o pasare in timpul aterizarii zborului de la Burgas la Brno, ceea ce a necesitat controlul starii tehnice a aparatului. Acest control a fost efectuat initial de catre o societate locala abilitata in acest scop. Cu toate acestea, proprietarul avionului, societatea Sunwing, a insistat ca un tehnician din cadrul Travel Service sa se deplaseze din alt oras din Cehia la Brno pentru a verifica daca avionul indeplinea intr-adevar conditiile de zbor. In final, niciunul dintre cele doua controale nu a evidentiat daune care sa fi pus sub semnul intrebarii capacitatea de zbor a avionului.Din cauza acestor incidente neprevazute, zborul doamnei Peskova si al domnului Peska a suferit o intarziere la sosirea in Ostrava de cinci ore si 20 de minute.Doamna Peskova si domnul Peska au sesizat ulterior Obvodni soud pro Prahu 6 (Tribunalul de Prima Instanta al Sectorului 6 Praga, Republica Ceha), solicitand societatii Travel Service plata sumei de 6 825 de coroane cehe (aproximativ 250 de euro). In opinia lor, Regulamentul Uniunii privind compensarea pasagerilor aerieni, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justitie, le acorda dreptul la o astfel de compensatie deoarece zborul lor a ajuns la destinatie cu o intarziere de trei ore sau mai mare.In acest context, Obvodni soud pro Prahu 6 adreseaza Curtii mai multe intrebari. Instanta ceha urmareste in special sa se stabileasca daca coliziunea unui avion cu o pasare este o imprejurare exceptionala care, atunci cand intervine, poate exonera compania aeriana de obligatia sa de a plati compensatii in cazul intarzierii zborului cu trei ore sau mai mult. Astfel, potrivit regulamentului si jurisprudentei Curtii, operatorul de transport aerian nu trebuie sa plateasca compensatii daca intarzierea este cauzata de imprejurari exceptionale care nu ar fi putut fi evitate in pofida adoptarii tuturor masurilor rezonabile in acest scop.Prin hotararea pronuntata astazi, Curtea aminteste mai intai ca imprejurarile exceptionale in sensul regulamentului corespund unor evenimente care, prin natura sau originea lor, nu sunt inerente exercitarii normale a activitatii operatorului de transport aerian vizat si scapa de sub controlul efectiv al acestuia. Curtea aminteste totodata ca defectarea prematura a anumitor componente ale unui avion nu constituie o imprejurarea exceptionala, o asemenea pana fiind legata in mod intrinsec de sistemul de functionare al aparatului. Astfel, intretinerea si buna functionare a avioanelor intra in responsabilitatea operatorilor de transport aerian.In schimb, Curtea declara ca o coliziune intre un avion si o pasare, precum si eventuala deteriorare provocata de aceasta coliziune, nu sunt legate in mod intrinsec de sistemul de functionare al aparatului, astfel ca o asemenea coliziune nu este, prin natura sau originea sa, inerenta exercitarii normale a activitatii operatorului de transport aerian vizat si scapa de sub controlul sau efectiv. In consecinta, coliziunea dintre un avion si o pasare constituie o imprejurare exceptionala in sensul regulamentului.In acest context, Curtea aminteste ca operatorul de transport aerian este exonerat de obligatia sa de a plati compensatii numai in cazul in care poate face dovada, pe de o parte, ca anularea zborului sau intarzierea zborului egala sau mai mare de trei ore este cauzata de o imprejurare exceptionala care nu ar putut fi evitata in pofida adoptarii tuturor masurilor rezonabile si, pe de alta parte, ca au fost adoptate toate masurile pentru a evita ca imprejurarile exceptionale cu care s-a confruntat acest operator de transport sa conduca la anularea zborului respectiv sau la o intarziere a zborului egala sau mai mare de trei ore.In ceea ce priveste aspectul daca Travel Service a adoptat toate masurile rezonabile dupa coliziune pentru a evita intarzierea zborului, Curtea retine ca avionul respectiv pare sa fi fost controlat la aeroportul din Brno de catre un expert local abilitat in acest sens in temeiul reglementarii aplicabile. In aceste conditii, Curtea considera ca un al doilea control al avionului nu era necesar pentru a se asigura in privinta capacitatii de zbor a avionului astfel ca intarzierea determinata de un astfel de control nu poate fi justificata in raport cu obligatia de compensare prevazuta de regulament.In ceea ce priveste problema daca Travel Service a adoptat toate masurile rezonabile pentru a preveni coliziunea respectiva, Curtea insista asupra faptului ca acest operator de transport nu poate fi obligat sa ia masuri care i-ar impune sa accepte sacrificii care nu pot fi asumate in raport cu capacitatile intreprinderii sale. Totusi, desi operatorul de transport aerian poate fi obligat sa adopte anumite masuri preventive necesare pentru a reduce si chiar pentru a preveni riscurile unor eventuale coliziuni cu pasari, acest operator de transport aerian nu este responsabil pentru nerespectarea de catre alte entitati (precum, printre altii, administratorii de aeroport sau controlorii aerieni competenti) a obligatiilor ce le revin de a adopta masurile preventive care intra in competenta lor.In sfarsit, Curtea stabileste ca, in cazul in care intarzierea prelungita a unui avion isi are originea nu numai intr-o imprejurare exceptionala, care nu ar fi putut sa fie evitata prin masuri adaptate situatiei si care a facut obiectul, din partea operatorului de transport aerian, tuturor masurilor rezonabile care pot sa previna consecintele acesteia (coliziunea avionului cu o pasare), ci si intr-o alta imprejurare a carei producere ii este imputabila (problema tehnica a avionului), intarzierea legata de aceasta imprejurarea exceptionala trebuie dedusa din timpul total de intarziere la sosirea zborului pentru a aprecia daca acea parte a intarzierii imputabile operatorului de transport este de trei ore sau mai mare si trebuie, asadar, sa faca obiectul unei compensatii.