Reprezentantii unor birouri de promovare din strainatate se arata indignati de acuzatiile ministrului turismului privind presupuse cheltuieli nejustificate

"Comunicatul transmis de Ministrul Turismului Mircea Titus Dobre este o justificare si un raspuns al acestuia la nemultumirile reprezentantilor mediului privat cu privire la propunerea de HG pentru modificarea structurii organizatorice a ministerului. Initial, in propunere se vorbeste doar de inchiderea birourilor. La nemultumirea reprezentantilor din industria turistica, acesta a schimbat declaratia, spunand ca le va redeschide", se arata intr-un comunicat semnat de reprezentantii birourilor din Berlin, Moscova, Roma, Paris, Londra, Varsovia, New York si Viena."Suntem indignați de afirmatiile nefondate ale Ministrului Turismului, care îi acuza 'in bloc' pe sefii birourilor de promovare externa ca au efectuat cheltuieli nejustificate. Toate cheltuielile facute au fost necesare si legale si au fost insoțite de documente justificative. Omisiunile si inregistrarile eronate în evidentele contabile ale Autoritatii Nationale pentru Turism Bucuresti nu pot fi imputate birourilor din strainatate. In conditiile in care suntem acuzati pe nedrept, suntem nevoiti sa ne aparam prestigiul personal si profesional. In altă ordine de idei, atunci cand Curtea de Conturi constata o abatere, stabileste și cine este responsabil si ce masuri trebuie luate. Birourile de promovare NU au fost acuzate de incalcarea vreunei prevederi legale", mai spun acestia.Potrivit celor opt, ministrul a preluat selectiv paragrafe dintr-un raport de audit si le-a prezentat ignorand explicatiile care au fost transmise de mai multe ori si care prezintă realitatea obiectiva. "Practic, domnul ministru isi acuză predecesorii de neglijentă în serviciu. Birourile de turism nu au avut si nu au bugete proprii, toate sumele necesare pentru desfasurarea activitatii sunt virate de minister in baza necesarului de fonduri aprobat de directiile de specialitate", se mai arata in comunicat.Acesta mai precizeaza ca discrepanta dintre chiriile platite pentru sediile birourilor este rezultatul conditiilor pietei imobiliare si nu a alegerii sefilor de birou. "Faptul ca nivelul chiriei la Varsovia este inferior celui de la Londra este ceva normal, deci 'discrepantele' de care vorbeste domnul ministru nu sunt rezultatul vreunui abuz. Mentionăm ca inchirierea sediului biroului sau a locuintei de serviciu se face cu aprobarea ministerului dupa o procedura in care sunt implicate mai multe directii si ordonatorul de credite. Suntem convinsi că nivelul cheltuielilor birourilor este similar sau inferior cu cel al altor reprezentante in strainatate ale Romaniei, din tarile respective. Faptul ca birourile nu primesc fondurile necesare de la minister pentru achitarea facturilor si ca urmare se acumuleaza restante nu este imputabil sefilor de birou", mai spun cei opt."Domnul Ministru acuza ca birourile nu au pus la dispoziție conducerii contractele de inchiriere. In fapt, la solicitarea ministerului contractele au fost trimise de trei ori în 2016 si de doua ori în 2017. Decizia de reorganizare a ministerului e desigur un atribut al ministrului insa asupra legalitatii activitatii birourilor este necesar sa se pronunte organele specializate", se incheie comunicatul., se arata intr-un comunicat al institutiei transmis recent. Potrivit acestuia, birourile de promovare externa ale Ministerului Turismului au functionat pe bugete create artificial, dupa bunul plac al reprezentantilor acestora. Viitorii reprezentanti vor fi angajati prin concurs, cu mandat de 4 ani, nu pe perioada nedeterminata cum sunt acum."Contrar tuturor normelor in vigoare aplicabile misiunilor externe, la nivelul reprezentantelor externe ale Ministerului Turismului nu a existat un plafon maxim al cheltuielilor pentru chirie, ci a fost doar o conditie referitoare la suprafata admisa, care, conform raportului Curtii de Conturi, nici aceasta nu a fost respectata de unii angajati ai acestor birouri. S-au constatat, de asemenea, discrepante majore la chiriile pentru birouri si locuintele angajatilor intre reprezentante din tari comparabile ca nivel de trai, acestea variind intre 1347 Euro si 5357 Euro/ luna. Astfel, s-a ajuns la situatia ca peste 70% din totalul bugetului alocat birourilor externe sa reprezinte cheltuieli cu chiriile. Unele reprezentante nu au prezentat, la solicitarea conducerii institutiei, contractele de inchiriere a spatiilor sau anexele la acestea pentru prelungirea duratei lor", se precizeaza in comunicat.