VIDEO  Demonstratie cu primul avion chinez de pasageri capabil sa zboare pe distante de peste 5.000 km

Aparatul a fost construit de intreprinderea de stat Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) infiintata in 2008 pentru a construi primele avioane de medie distanta chinezesti si pentru a sparge duopolul Airbus-Boeing.Zborul demonstrativ a durat 80 de minute, viteza maxima atinsa a fost de 300 km/h si altitudinea atinsa a fost de 3.000 metri. C919 poate transporta 168 de pasageri pe distante intre 4.100 si 5.500 km si va fi utilizat pe zborurile regioinale din China unde acum piata e dominata de Boeing B737 si de Airbus A320. Presa scrie ca pretul mediu al unui aparat este de 50 miliioane dolari, jumatate fata de cele doua modele concurente.Cu siguranta vanzarile avioanelor celor doua companii vor avea de suferit fiindca deja exista 570 de comenzi din China pentru C919, tot de la companii detinute de stat.Televiziunile chineze au prezentat in termeni triumfali acest prim zbor, ca fiind o dovada ca in aceste vremuri "China poate sa produca absolut orice".C919 profita insa si de tehnologia internationala, avand motoare de la General Electric si Safran.Surse: AFP, Guardian