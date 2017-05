Ministerul Turismului cere infiintarea unui corp al atasatilor de turism, sub coordonarea Ministerului de Externe, deoarece actualele birouri de promovare nu ar fi recunoscute de statele gazda

"Cele opt reprezentante ale statului roman (...)nu functioneaza in baza regulilor de drept international, nu sunt recunoscute de statele gazda ca entitati ce reprezinta statul roman pe plan extern, fapt pentru care cei opt angajati ai Ministerului Turismului nu au reusit stabilirea unor relatii de cooperare institutionala intre minister si entitatile omologe din tarile in care ei isi desfasoara activitatea. Din acest motiv, marea majoritate a evenimentelor care se organizau acolo se faceau tot prin Ministerul Afacerilor Externe, cu ajutorul ambasadelor si atasatilor comerciali", a spus ministrul.In aceste conditii, Ministerul solicita reorganizarea functiei de reprezentare externa prin infiintarea unui corp al atasatilor de turism, cu grad diplomatic."Din punct de vedere juridic, in cazul in care ei vor fi detasati la Ministerul de Externe pe durata misiunii, se vor putea bucura de privilegiile si imunitatile diplomatice, insa vor ramane cu o dubla subordonare. Subordonarea de la dumneavoastra si cea de la Ministerul de Externe", a declarat, la randul sau, ministrul de externe Teodor Melescanu.Reprezentantii a opt birouri de promovare in strainatate isi exprima indignarea, printr-un comunicat transmis vineri presei, fata de unele afirmatii facute de catre Ministrul Turismului Mircea Titus Dobre. Ministerul Turismului a acuzat recent birourile de promovare externa ca au functionat pe bugete create artificial, dupa bunul plac al reprezentantilor acestora. In aceste conditii, Ministerul Turismului propunea desfiintarea actualelor birouri. In schimb, reprezentantii acestora spun ca toate cheltuielile facute au fost necesare si legale si au fost insotite de documente justificative.