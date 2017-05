Guvernul a aprobat programul IMM INVEST ROMANIA, destinat garantarii creditelor

IMM INVEST ROMANIA este un program multianual, cu alocari anuale ale plafonului de garantare pentru emiterea garantiilor de stat. Programul va fi pus in aplicare dupa adoptarea unui ordin comun al ministrului Finantelor Publice si al ministrului Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.Garantiile vor fi in contul si in numele statului, acordate de Fondul National de Garantare a IMM-urilor ( FNGCIMM) in limita unui plafon anual.Beneficiarii eligibili sunt toti operatorii economici care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderilor familiale, cu exceptia urmatoarelor sectoare de activitate: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.Garantia de stat se poate acorda fiecarui beneficiar participant in cadrul programului pentru un singur credit pentru realizarea investitiilor si/sau pentru un singur credit/o singura linie de credit pentru finantarea capitalului de lucru, in procent de 50% din valoarea fiecarei finantari, exclusiv dobanzi, comisioane si speze bancare aferente creditului garantat.In cazul creditelor de investitii, valoarea maxima a creditului este de 10.000.000 lei, valoarea garantiei de maximum 5.000.000 lei, procentul de garantare de maximum 50% din valoarea creditului, iar perioada creditului de maximum 10 ani. In cazul liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru, valoarea maxima a creditului este de 5.000.000 lei, valoarea garantiei de maximum 2.500.000 lei, procentul de garantare de maximum 50% din valoarea creditului, iar perioada creditului de 24 luni cu posibilitatea prelungirii in vederea rambursarii cu maxim 24 luni.Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate care pot fi acordate unui beneficiar este de 10 milioane lei.Prin implementarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii se urmareste stimularea initiativei private, sprijinirea dezvoltarii sectorului IMM, prin consolidarea societatilor existente si prin incurajarea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii.