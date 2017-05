Tarom a cumparat doua avioane noi BOEING 737-800 NG

Avioanele sunt achizitionate in leasing operational pe o perioada de 10 ani.Livrarea aeronavelor catre operatorul aerian va fi facuta in cursul acestei luni (mai 2017).Potrivit sursei citate, "procedura de achizitie s-a desfasurat intr-un timp optim, urmare a nevoii de operare a tuturor rutelor propuse pentru orarul de vara"."Achizitia a avut in vedere oportunitatile aparute in piata. Conform cererii de oferta lansate de catre companie, la nivel international, aceste doua aeronave au fost singurele aeronave noi, la momentul lansarii procedurii", se arata in comunicatul citat.Achizitionarea noilor avioane vine dupa iesirea din flota a doua aeronave Airbus A310, care reprezentau o cincime din capacitatea de transport a companiei.Comunicatul nu precizeaza suma cu care au fost cumparate avioanele.