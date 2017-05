Turkish Airlines le ofera laptopuri pasagerilor de la clasa business, dupa interdictiile impuse de SUA si Marea Britanie

"Compania aeriana nationala a inceput de astazi (sambata - n.r.) sa ofere laptopuri pentru pasagerii sai de la clasa business la zborurile cu destinatia Statele Unite", se arata intr-un comunicat.Compania va oferi acelasi serviciu va fi valabil pentru pasagerii care zboara in Marea Britanie incepand din 12 mai.Pasagerii care vor vor putea cere un laptop de la insotitorii de zbor, pe care sa il foloseasca in avion.Laptopurile vor oferi securitate maxima si vor proteja datele personale ale utilizatorilor "stergand automat" toate informatiile la inchidere.Washingtonul a interzis toate dispozitivele electronice mai mari decat un telefon mobila bordul curselor directe catre Statele Unite de pe 10 aeroporturi din sapte ttari din Orientul Mijlociu si din Turcia. SUA permit transportul acestora numai in bagajul de cala.Marea Britanie a impus o restrictie similara vizand cinci tari din Orientul Mijlociu si nordul Africii, precum si din Turcia.