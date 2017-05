Tranzactii cu puncte ANRP, complementare platilor de la stat

Articol sustinut de Alpha Quest

Statul a emis deja titluri de platile, insa doar o mica parte din cei aproape 8000 de beneficiari de puncte ANRP au facut cereri de conversie in numerar. Optiunea pentru transa de 20% din detinere nu exclude o viitoare tranzactionare pe piata secundara a pachetului ramas. Normele de aplicare ale Legii 165/2013 prevad ca, la acordarea unei transe din platile esalonate, detinatorului i se va emite un nou certificat de detinator, cu punctele ramase. Acestea pot fi valorificate in orice moment, prin aceleasi tranzactii notariale simple. Conversia punctelor in numerar reprezinta o sursa de venit care nu se impoziteaza. Scutirea este valabila si in cazul in care detinatorul alege sa-si valorifice punctele ANRP prin tranzactii alternative.Cel mai mare pret de pe piata secundara este de 0,5 lei/ punct, stabilit printr-o oferta publica de preluare a 400 de milioane de puncte, initiata de fondul de investitii Alpha Quest. Oferta publica valabila pana la 30 aprilie, insa fondul de investitii va continua sa achizitioneze puncte si dupa aceasta data. "Ne-am propus o investitie pe termen lung, care se va orienta dupa durata procesului de despagubire. Iar acesta va continua cativa ani, timp in care noi vom fi extrem de activi pe aceasta piata. Valoarea la care am lansat oferta, 200 de milioane de lei, arata angajamentul nostru pe o perioada indelungata", a declarat Ovidiu Fer, reprezentantul Alpha Quest in Romania.Estimarile Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor arata ca mai sunt de solutionat circa 55 de mii de dosare de despagubire in urma carora ar urma sa fie emise pana la 3,5 miliarde de puncte. Practic un volum mult mai mare de puncte decat cel emis pana acum(2,2 miliarde de puncte) abia urmeaza sa fie eliberate. Solutionarea dosarelor ar urma sa mai dureze 4-5 ani potrivit oficialilor ANRP, la care se va adauga perioada in care statul va face platile in transe de pana la 20% pe an. Legea nu prevede un termen clar in care platile trebuie facute si din cauza volumului mare si a constrangerilor bugetare, pot aparea intarzieri.Modificarile legislative pregatite in domeniul fiscal vor afecta puternic detinatorii de puncte de despagubire emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Guvernul are in vedere introducerea unui impozit de 3% pentru veniturilor realizate de catre proprietarii imobilelor nationalizate, atunci cand aceste venituri depasesc 100.000 de euro. Ar urma sa fie un impozit aplicat inclusiv pentru titlurile de plata obtinute in baza punctelor ANRP, iar, conform planurilor guvernului, noile prevederi ar intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018.