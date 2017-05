15 producatori de medicamente din Romania au anuntat infiintarea unui patronat al industriei

O revizuire a taxei clawback care sa tina cont de interesele economice ale Romaniei si care sa ajute producatorii locali si potentiali investitori sa poata beneficia de un mediu concurential corect. Aceasta inseamna implementarea de la 1 iulie 2017 a formulei de clawback diferentiat Plx 425/2014 care este blocata in Parlament de peste 3 ani si, incepand cu 2018, trecerea la taxa clawback zero pentru medicamentele generice, care nu sunt raspunzatoare pentru cresterea costurilor din sistemul de sanatate.

Modificari urgente in metodologia de calcul a preturilor care sa aiba in vedere excluderea prevederilor ambigue legate de patent si care sa permita aprobarea si includerea in maximum 30 de zile in catalogul national (Canamed) a preturilor pentru medicamentele generice;

Adoptarea unor facilitati fiscale pentru achizitia de licente de fabricatie si echipamente de productie si a unor facilitati comerciale de genul celor din din Legea 150/2016, care sa asigure prezenta unui minim de medicamente fabricate in Romania pe canelele comerciale.

In acest context, PRIMER cere autoritatilor "sa lanseze de urgenta consultari cu producatorii industriali de medicamente din Romania pentru identificarea masurilor care sa opreasca criza inchiderii fabricilor de medicamente si a disparitiei medicamentelor si care sa aduca aceasta industrie dintr-o cenusereasa a economiei intr-un factor de dezvoltare economica accelerata".Din PRIMER fac parte: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA, VIM SPECTRUM.Care sunt obiectivele imediate ale PRIMER:"Sectorul manufacturierii produselor farmaceutice este strategic, plateste taxe si impozite in Romania, a creat mii de locuri de munca pentru personal de inalta calificare si asigura medicamente esentiale pentru romani, in ciuda unui mediu concurential care ii este potrivnic si in care nu gaseste niciun sprijin din partea autoritatilor. Medicamentul 'Made in Romania' este respectat in peste 100 de tari in care este exportat, mai putin in tara lui de origine", a declarat Dragos Damian, Director Executiv PRIMER, citat in acest comunicat.