[P] ​Reprezinta sistemele semi-automate de depozitare solutia optima pentru companiile romanesti?

Doar 5% din depozitele curente sunt automatizate

80% au fost operate manual, fara automatizare

Sistemele "PalletShuttle", care cresc capacitatea de stocare, reduc numarul operatorilor necesari, economisesc timp si reduc costurile de operare

Sistemele de Rafturi pe baze mobile, care au o siguranta operationala garantata la temperaturi de pana la -30 grade C si pot transporta incarcaturi de pana la 24 de tone la inaltimi de pana la 12 metri.

Masinile automate cu depozitare pe verticala tip carusel

Companiile trebuie sa-si adapteze operatiunile pentru a tine pasul cu cererile consumatorilor. Dar adaptarea necesita investitii. Si cu marje de profit mai mici si cresterea costurilor de personal, un echilibru trebuie sa fie gasit.Costurile de personal reprezinta cele mai mari alocari pentru majoritatea operatiunilor de depozitare, iar un raport recent al DHL a inclus doua statistici surprinzatoare:De asemenea, raportul a aratat pentru cele 5% care pretind a fi automatizate: "chiar si mediile cele mai puternic automatizate aveau inca nevoie sa angajeze persoane in functii cheie."Automatizarea in cadrul industriei de logistica a permis anumitor companii sa tina pasul cu cererea, dar automatizarea completa necesita investitii serioase. Nu fiecare companie are nevoie de automatizare si nu fiecare tara este pregatita pentru ea.Multe companii asteapta sa vada ce se va intampla inainte de a se avanta pentru a investi intr-un mediu complet automatizat.Intre timp, utilizeaza solutii semi-automate, care sunt concepute pentru a reduce unele dintre sarcinile care folosesc intensiv forta de munca umana.Exemple ale unor astfel de solutii semi-automatizate includ:, National Sales Manager pentru Dexion ( www.dexion.ro ) in Romania spune ca piata din Romania se afla intr-un stadiu foarte diferit de multe alte tari europene.Multi dintre clientii nostri au experienta putina sau deloc in ceea ce priveste solutiile semiautomate si, ca urmare, nu sunt siguri ca pot avea incredere in sistemele comandate si operate electronic.Acesta impresie se schimba insa pe masura ce afla despre sau vad sistemele de automatizare in functiune in alta parte. Cei care sunt in cautarea unei solutii de viitor incep sa realizeze ce diferenta poate face pentru operatiunile lor, iar unii dintre ei au inceput deja sa investeasca in solutii semiautomatizate in special in Pallet Shuttle si in masini automate cu depozitare pe verticala. Acest lucru a fost observat mai ales in ultimii doi ani.Automatizarea face parte acum din viata noastra de zi cu zi. De la casele de marcat cu auto-scanare din supermarket la platile automate in transportul public, am ajuns sa acceptam aceste evolutii ca norma. Dar acestea sunt exemple mici, in comparatie cu ceea ce ne asteapta. Un raport fascinant al DHL/Cisco subliniaza posibilitatile pe care internetul obiectelor [IO] le aduce in sectorul logistic:Un palet conectat la internet care poate spune proprietarul sau locul si starea de expediere. Un camion conectat care poate prezice in mod inteligent nevoile sale proprii de intretinere. O lumina de strada conectata poate sesiza prezenta masinilor si poate trimite informatii inteligente si utile, conducatorilor auto.Cu toate acestea, exista intotdeauna unele sarcini care nu pot fi automatizate: un cuvant de incurajare adresat unui coleg, o vorba de apreciere de la un manager, sau un efort suplimentar pentru un client. Dar pentru cele mai multe alte lucruri, in cazul in care este nevoie de viteza, de precizie, de analiza si de eficientizare, automatizarea, intr-o anumita masura, este aici pentru a ramane o solutie si pentru viitor.Pentru acele companii care nu doresc sau nu pot sa faca tranzitia la automatizarea completa, semi-automatizarea sau automatizarea partiala poate face diferenta.Pentru a afla mai multe despre "Cum se comporta solutiile semi-automate de stocare in Europa?" descarcati studiul realizat de catre specialistii in depozitare de la Dexion