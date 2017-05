[P] Mai e o saptamana pana la Conferinta Anuala de management al Riscului de Creditare

"Risc de neplata la nivel macroeconomic" - Ana Boata, Economist Macroeconomic si Country Risk Research, Euler Hermes Europe

"Reformele structurale: veriga dintre macroeconomie si microeconomie" - Valentin Lazea, Economist Sef, BNR

"Managementul riscului prin folosirea ratingului comercial intr-un mediu de afaceri instabil" - Lukasz A. Olszewski, Head of Business Development, Standard and Poor's

"Cresterea economica in Romania va ramane in mare parte stimulata de masurile fiscale care dinamizeaza consumul intern, principal motor al dinamicii PIB-ului. Previziunile Euler Hermes sugereaza o crestere economica de +3.6% in 2017 si +3.5% in 2018, cresterea cea mai puternica din Uniunea Europeana dupa Irlanda.Zona euro, principal partener comercial al Romaniei, va rezista unui an politic foarte incarcat, cu o crestere economica stabila de +1.7% in 2017 si +1.6% in 2018. Sfarsitul unei perioade de doi ani de presiuni deflationiste va sustine o accelerare a inflatiei in 2017, la +1.7% in zona euro si +1.5% in Romania, ceea ce va sustine accelerarea progresiva a cifrelor de afaceri ale intreprinderilor.Dupa trei ani consecutivi de scaderi puternice a falimentelor intreprinderilor, Euler Hermes se asteapta la un ritm mult mai timid, -5% in 2017 si -2% in 2018. Days Sales Outstanding raman mult mai ridicate decat in restul regiunii (69 zile in medie in 2016), o saptamana mai mult fata de media zonei euro si doua saptamani mai mult decat in Bulgaria si Polonia de exemplu.", a declarat, Economist Macroeconomic si Country Risk Researchsi speaker la Conferinta de Management al Riscului de Creditare., partener exclusiv al celei mai mari companii de informatii la nivel mondial - Dun&Bradstreet, organizeaza cea de a 8-a editie a. Va puteti inregistra la eveniment apasand aici sau cerand participarea la icap@icap.ro. Evenimentul va avea loc peICAP, fiind singura companie de rating din Romania acreditata de Banca Centrala Europeana, aduce in fiecare an keynote speakeri internationali care prezinta o perspectiva noua asupra analizei de risc si iti vor prezenta analize financiare si noutati despre nivelul riscului de tara si de companie in Romania si in Europa.ICAP are unul dintre cele mai vaste portofolii de clienti din zona corporate si la acest eveniment vor participa peste 200 de profesionisti de nivel CEO si CFO, din domeniul financiar bancar si corporatii. Conferinta este o oportunitate de networking si de a cunoaste factori de decizie importanti.Exemple de discursuri din agenda evenimentului: