Sorin Grindeanu: Astazi avem in prima lectura legea preventiei

Proiectul legii preventiei va fi discutat in sedinta de joi a Guvernului in prima lectura, a declarat premierul Sorin Grindeanu. Urmeaza ca in sedinta urmatoare, acesta sa fie aprobat.Potrivit proiectului, firmele vor avea 3 luni la dispozitie pentru remedierea unei probleme constatate de catre inspectorii ANAF, iar lista contraventiilor pentru care va fi aplicata legea va include 396 de nereguli. "In termen de maxim cinci zile lucratoare de la data expirarii termenului de remediere, agentul constatator are obligatia sa reia controlul, completand planul de remediere. Daca se constata ca contravenientul nu a respectat masurile stabilite in termenul acordat, agentul constatator incheie un alt proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, prin care persoana competenta aplica sanctiunea/sanctiunile contraventionale cu respectarea legislatiei in vigoare", se mai arata in proiect.Contravenientul beneficiaza de masurile prevazute la art. 4, o singura data pentru oricare dintre contraventiile mentionate in anexa nr. 1, in termen de 3 ani de la data aplicarii sanctiunii avertismentului.