O firma din Turcia investeste 150 de milioane de euro intr-o fabrica de prelucrare a lemnului in Oarja (Arges)

La Oarja se vor produce placi de MDF si MDF laminat utilizabil in industria mobilei, precum si parchet laminat, usi si hartie impregnata.In cadrul unui eveniment de lansare a lucrarilor de constructie la noua fabrica din Oarja, reprezentantii companiei au anuntat ca productia primelor placi MDF va demara la sfarsitul anului. Yildiz Entegre vizeaza atat piata romaneasca, cat si piata comuna a Uniunii Europene.Cei mai multi dintre angajati sunt ingineri si lucratori specializati.Fabrica este construita pe o suprafata de 460.000 mp.Compania va cumpara anual aproximativ 800.000 metri cubi de lemn de calitatea 3 si 4 de la institutii statului.Yildiz Entegre Turcia este firma-fanion a grupului Yildizlar Yatirim Holding, a carui cifra de afaceri depaseste 800 milioane de euro si se situeaza pe locul 38 in topul celor mai mari 500 de societati industriale din Turcia. Compania, care a fost infiintata in anul 1890, este unul dintre cei mai mari producatori de parchet laminat cu o retea de export in peste 50 de state, avand un volum al productiei de peste 8500 de metri cubi pe zi.