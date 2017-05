Lider sindical: Nu facem greva pentru ca vrem salarii mai mari, ci pentru a salva ROMATSA de la faliment

"Nu facem greva pentru ca vrem salarii mai mari. Facem greva pentru a atrage atentia si pentru a salva institutia ROMATSA de la faliment. Din cauza unui management profund defectuos, din cauza autoritatilor statului care pana astazi au fost surde, desi am depus nenumarate documente peste tot, ROMATSA, in acest an, practic, nu va avea bani pentru niciun salariu incepand cu luna septembrie, poate octombrie. In mod oficial, este pentru prima data in istoria de 20 de ani a ROMATSEI, cand, anul trecut, a incheiat estimat pe minus", a adaugat Tudorache.Acesta a subliniat ca prin intermediul acestei greve de avertisment s-a dorit sa se atraga atentia autoritatilor statului si a patronatului asupra problemelor grave cu care se confrunta salariatii ROMATSA."Ceea ce am incercat prin aceasta greva de avertisment a fost sa atragem atentia autoritatilor statului, in primul rand, apoi, patronatului, asupra problemelor grave cu care ne confruntam in aceasta institutie. In al doilea rand, as dori sa cerem scuze, in primul rand pasagerilor, insa am fost obligati sa recurgem la aceasta masura legala, dar agresiva", a spus Valentin Tudorache.Peste 100 de salariati ai ROMATSA, membri ai ATSR, s-au aflat, vineri, in greva de avertisment intre orele 11:00 si 13:00, fiind nemultumiti de managementul Regiei si de lipsa contractului colectiv de munca.Liderul ATSR a afirmat ca inca din luna august 2016, cand a expirat contractul colectiv de munca (CCM), a trimis documente autoritatilor, insa acestea nu au fost luate in considerare."Inca din luna august, cand a expirat contractul colectiv de munca, am trimis numeroase documente atat la presedintie, prim-ministrului, ministrului Transportului. Nu am fost ascultati si chemati de nimeni pana in momentul in care am anuntat aceasta greva de avertisment", a precizat Tudorache.La randul sau, purtatorul de cuvant al ATSR, Florin Diaconu, a sustinut ca exista o negociere cu managementul ROMATSA care a inceput in urma cu un an si doua luni si au ramas 50 de revendicari nesolutionate."Vrem sa subliniem faptul ca avem o negociere pornita acum un an si doua luni. In timpul negocierii, s-au adunat 70 de revendicari din partea noastra, care nu au fost solutionate de management, motiv pentru care la inceputul lunii octombrie am declansat conflictul de munca. Au ramas 50 de revendicari nesolutionate dupa concilierea in prezenta inspectorului ITM, fapt care ne-a obligat astazi sa facem aceasta greva", a explicat Diaconu.De asemenea, Gabriel Tudorache a informat ca, impreuna cu reprezentantii Ministerului Transporturilor (MT), ''s-a pus pe hartie" un plan pentru evitarea declansarii grevei generale."Impreuna cu cei de la Ministerul Transporturilor, ieri si alaltaieri, am pus pe hartie un plan in care de luni, marti, miercuri, incolo, incercam sa facem totul pe repede inainte, pentru a incerca sa evitam greva generala. Asta i-am spus si domnului ministru: 'Haideti sa ne concentram sa nu ajungem la greva generala'", a mai spus acesta.Intrebat in ce consta planul conceput cu reprezentantii MT, Tudorache a raspuns ca va pune la dispozitia presei documente in acest sens.Potrivit acestuia, ar fi nevoie de circa 89 de controlori de trafic, in conditiile in care pregatirea unui controlor de trafic aerian este de aproape trei ani.Purtatorul de cuvant al ATSR a intervenit si a atras atentia asupra managementului, spunand ca acesta este defectuos, in conditiile in care desi sunt mai multe avioane si incasari mai mari Regia se indreapta spre faliment."Avem avioane mai multe, dirijam mai mult, avem incasari mai mari si mergem direct spre faliment. Asta inseamna management defectuos. Aici este problema acestei institutii", a spus Florin Diaconu.Ultima greva de avertisment declansata de controlorii de trafic aerian a avut loc in iulie 2015 si a afectat 22 de aterizari si 18 decolari, adica 40 de miscari de aeronave programate pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, conform planurilor de zbor.Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA se afla sub autoritatea Ministerului Transporturilor. ROMATSA are statut de regie autonoma autofinantata de importanta nationala, detine monopolul natural al serviciilor de trafic aerian si nu primeste de la bugetul statului sume pentru realizarea obiectului de activitate sau pentru realizarea programului de investitii si dezvoltare.