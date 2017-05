Investigatie: Hornbach continua sa se aprovizioneze de la Schweighofer, desi a anuntat public ca a incetat colaborarea

In decembrie 2016, compania Hornbach a declarat public ca va renunta la lemnul de constructie si lemnul rindeluit de la Schweighofer. Compania si-a motivat decizia sustinand ca doreste sa respecte principiile unei silviculturi sustenabile. Cu toate astea, produse din lemn marca Schweighofer au continuat sa fie prezente pe rafturile magazinelor Hornbach din Romania, afirma de-clic.ro."Investigatia de-clic s-a desfasurat pe o perioada de cateva saptamani, la fiecare dintre cele sase magazine Hornbach din Romania. In decursul acestei anchete, ne-am dat drept clienti care au nevoie de mult lemn, din toate sortimentele. Acest lucru ne-a permis sa ne interesam de toate produsele Schweighofer din oferta magazinului. Angajatii Hornbach ne-au asigurat ca se aprovizioneaza constant de la Schweighofer, inclusiv cu grinzi sau cherestea, produse care se incadreaza la lemnul de constructie sau lemnul rindeluit - lemn cu care Hornbach a declarat ca nu se mai aprovizioneaza", arata cei de la de-clic.ro.Radu Cernuta, jurnalistul care a realizat investigatia a declarat: "Am observat ca produse identice cu cele din oferta Schweighofer se gasesc din abundenta pe rafturile magazinelor Hornbach, unele cu eticheta de provenienta, altele fara. Angajatii mi-au confirmat ca se aprovizioneaza constant si ca orice produs poate fi cumparat in orice cantitate".Comunitatea de-clic.ro anunta ca va continua investigatia si in cazul celorlalte lanturi de magazine care au anuntat ca au incetat colaborarea cu Schweighofer: Leroy Merlin si Brico Depot.Citeste detaliile integrale ale investigatiei pe investigatie-hornbach.de-clic.ro