[P] Kaufland deschide cel de-al 115-lea magazin al retelei in Craiova

Hipermarket-ul este situat pe str. Doctor Nicolae Ionescu Sisesti, nr. 23 - 23A si are o suprafata de vanzare de 2421 metri patrati, dintr-o suprafata totala de 2965 metri patrati.Programul magazinului este de la 7.30 - 22.00 de luni pana sambata, iar duminica de la ora 8:00 la 20:00. Parcarea cuprinde 195 de locuri pentru masini si 12 rastele pentru biciclete.Magazinul este construit in linie cu cele mai moderne standarde de design si beneficiaza de o amenajare aparte, prin faptul ca ofera vitrina de produse to go, vitrina bauturi racite, brutarie repozitionata langa raionul de Legume-Fructe.In completarea designului menit sa ofere clientilor o atmosfera cat mai placuta la cumparaturi, magazinul beneficiaza de etichete electronice la raionul de Legume-fructe, care actualizeaza preturile produselor instantaneu. De asemenea, este primul magazin cu raionul de produse congelate pozitionat langa casele de marcat.In exterior, noul magazin pune la dispozitie clientilor si un punct Grill cu preparate gustoase, pregatite pe loc, pentru cei care vor sa ia masa rapid. De asemenea, Hipermarket-ul este prevazut si cu spatii comerciale, precum: farmacie Sensiblu, magazin Internity, punct Xpress de difuzare a presei, cofetaria Aida si bancomat ING.In magazin este disponibila o gama variata de produse de calitate, proaspete, la preturi reduse, cu peste 50% din sortiment de provenienta autohtona.Saptamanal, clientii sunt asteptati cu oferte speciale si reduceri de pret la o varietate mare de articole. Kaufland Romania acorda o atentie sporita prospetimii si de aceea asigura zilnic livrari de produse proaspete precum legume, fructe, lactate, carne, mezeluri etc. printr-un traseu scurt de aprovizionare.Printre garantiile si serviciile pe care Kaufland le asigura clientilor in magazin se numara: garantia prospetimii produselor, garantia rapiditatii la case si la vitrinele cu servire asistata, garantia schimbului de produse, servicii precum: comandare taxi pentru clienti, degustare gratuita la vitrina cu servire asistata, Wi-fi, casa fara dulciuri pentru parintii cu copii, returul sticlelor de bauturi nedesfacute in termen de 14 zile, cu bonul de casa - si altele.Potrivit angajamentului Kaufland Romania fata de protejarea mediului inconjurator, si acest hipermarket beneficiaza de o instalatie de incalzire ecologica - un sistem complex modern care recupereaza caldura de la instalatiile frigorifice si care permite economisirea resurselor naturale, cu responsabilitate fata de mediu. Mai mult, 100% din energia utilizata in magazin este verde, provenind in totalitate din surse regenerabile.”Kaufland Romania se preocupa in mod special sa ofere un sortiment local bogat si variat, in linie cu politica de achizitii din intreaga retea. Colaborarea cu producatorii romani ne ajuta sa mentinem un traseu scurt de aprovizionare, astfel incat sa oferim produse proaspete, la preturi reduse, dar si sa contribuim in acest mod la sprijinirea economiei locale. Derulam actiuni de sustinere pentru producatorii romani, pentru ca produsele lor sa ajunga mai usor pe rafturile noastre. De exemplu, programul de certificare a calitatii si sigurantei legumelor si fructelor fermierilor locali (GLOBALG.A.P.), Cooperativa Agricola „Tara Mea” prin care comercializam produse de la peste 350 de fermieri romani, etichetate la raft cu marca Tara Mea. Organizam Targurile de Bunatati Romanesti in parcarile noastre, prin care oferim oricarui producator local ocazia sa isi vanda direct produsele, oferindu-i spatiul si intreaga logistica in mod gratuit. In Craiova am organizat saptamanile trecute doua astfel de targuri si vom continua in tot anul si in restul tarii”, a declarat Valer Hancas, Manager Corporate Affairs & Comunicare, Kaufland Romania.Prin aceasta extindere, Kaufland isi reconfirma pozitia de cel mai mare retailer din Romania si in anul 2017. Sortimentul magazinelor Kaufland contine pana la 26.000 de articole diverse (produse regionale, produse de marca, marci exclusive) si ofera clientilor atat preturi reduse, cat si prospetime, varietate si o calitate superioara.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine in 7 tari si o retea de 115 magazine in Romania. Programele de responsabilitate sociala reprezinta o componenta cheie in strategia companiei. Asumarea responsabilitatii ecologice si sociale este un aspect esential al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor noastre de CSR sunt desfasurate in parteneriat cu asociatii nonguvernamentale regionale sau nationale. Pe langa educatie, sprijinim proiectele dedicate protectiei mediului inconjurator si pe cele care au ca obiectiv promovarea unui stil de viata sanatos prin intermediul activitatilor sportive si adoptarea unei nutritii echilibrate. Pentru mai multe informatii vizitati www.kaufland.ro.DESCRIEREA MAGAZINULUIUn punct de atractie este zona de legume si fructe. Indiferent de anotimp, clientilor le este oferita o gama larga de fructe si legume proaspete, articole de sezon, dar si produse exotice.Cuprinde o gama variata de articole din Romania, inclusiv specialitati regionale, la preturi avantajoase. Acest departament este completat de raionul cu autoservire de unde clientii pot cumpara specialitati romanesti si internationale.Pe langa oferta variata de produse alimentare, Kaufland ofera si articole atractive pentru casa, textile, electrocasnice, papetarie, articole de joaca si de sezon, la preturi avantajoase, precum si oferte speciale care se schimba saptamanal.La raionul de brutarie, clientii sunt asteptati cu un sortiment larg de produse de panificatie. 100% din pro￯dusele de panificatie din magazinele Kaufland sunt facute in Romania.In cadrul acestor raioane punem la dispozitia clientilor o gama diversificata de alimente de baza pentru toate gusturile, oferind calitate la preturi reduse, dulciuri pentru cei mici si cei mari, precum si un portofoliu larg de bauturi racoritoare si alcoolice.Cuprinde un sortiment variat de articole de igiena, ingrijire personala, sanatate si frumusete pentru intreaga familie.Succesul magazinelor Kaufland se bazeaza pe o politica riguroasa de preturi, insa nu numai preturile mici fac din magazinul Kaufland un punct de referinta pentru clienti. Amabilitatea angajatilor, precum si numeroasele garantii si servicii ilustreaza importanta acordata satisfactiei clientului de catre Kaufland (Garantia prospetimii, Garantia rapiditatii, Garantia schimbului de produse, Super petrecere, Apel gratuit pentru taxi etc.). De asemenea, clientii pot apela gratuit numarul de telefon 0800.080.888 de luni pana vineri intre orele 8:00 - 20:00 si sambata intre orele 8:00 - 17:00 sau in scris, accesand www.kaufland.ro/contact Kaufland pune la dispozitia clientilor sai o cladire moderna, construita dupa toate standardele actuale, care ofera conditii optime pentru a face cumparaturi intr-o atmosfera placuta. Culoarele largi si o compartimentare clara pe sortimente faciliteaza orientarea rapida a clientilor.Protectia mediuluiKaufland promoveaza pastrarea si protectia mediului. Eliminarea, separarea si reciclarea deseurilor sunt masuri luate pentru protejarea practica a mediului. In acest sens, Kaufland foloseste la transportul marfurilor sisteme de ambalare returnabile.