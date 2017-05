Consiliul Concurentei a autorizat preluarea clinicilor Anima de catre MedLife

Potrivit acestuia, Consiliul Concurentei a evaluat operatiunea de concentrare economica din punct de vedere al compatibilitatii acesteia cu un mediu concurential normal, in conformitate cu Regulamentul privind concentrarile economice si a constatat ca aceasta nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special prin crearea sau consolidarea unei pozitii dominante.Grupul MedLife este unul dintre principalii furnizori privati de servicii medicale din Romania, operand in Bucuresti o retea de 7 hyperclinici, se mai arata in comunicat.Anima Speciality Medical Services SRL presteaza servicii de consultatii medicale, servicii de laborator si servicii de imagistica medicala prin intermediul a 6 clinici situate in Municipiul Bucuresti.Decizia Consiliului Concurentei se va publica pe site-ul institutiei cu eliminarea informatiilor confidentiale.