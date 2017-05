Senatorii au dat startul mutilarii legislatiei privind guvernanta corporativa/ Mai multe companii si regii de stat, printre care si Tarom, vor fi supuse partidelor politice, fiind puse pe lista celor exceptate de la management profesionist

Vezi aici initiativa legislativa. Vezi si documentele atasate



Practic, ar fi urmat ca numarul exceptiilor sa creasca la trei. Motivul pentru includerea Administratiei Nationale de Meteorologie este ca "desfasoara activitati de interes national si activitati cu specific pentru aparare si securitate nationala, avand ca scop asigurarea protectiei meteorologice a vietii si bunurilor". Initiatorii sunt Daniel Constantin (deputat ALDE), Ioan Munteanu (deputat PSD), Doina Silistru (senator PSD), Constantin- Ciprian Serban (deputat PSD), Alexandru Rotaru (deputat PSD), Ioan Dirzu (deputat PSD), Ioan Stan (senator PSD) si Florica Ica Calota (deputat ALDE).Punctul de vedere al Guvernului asupra acestei initiative legislative este favorabil, insa acesta se refera la forma initiala a textului.Profitand de aceasta initiativa legislativa, senatorii din comisia economica au venit cu un amendament, adaugand o lista cu zeci de companii. Unele dintre ele nu au nicio legatura cu motivatia amendamentului: "Acesti operatori economici, pe langa activitatea economica pe care o desfasoara in conditii de piata, trebuie sa asigure si sarcinile la mobilizare sau razboi, indiferent de rentabilitatea acestor activitati". Senatorii dinn comisii invoca prevederile art. 346 alin 1, lit. b din Tratatul privind functionarea UE: "orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi".: Regia Autonoma "Monitorul Oficial", Regia Autonoma "Administratia Protocolului de Stat", Tarom, companiile de apa, Societatea IAR S.A., Romaero S.A., Avioane Craiova SA, IOR SA, Uzina Mecanica Orastie, Santierul Naval Mangalia S.A., Romarm si filalele sale, Societatea Mecanica Bucuresti S.A, Societatea Automecanica Moreni SA, Societatea Mecanica Mija SA, Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomiresti, Societatea Electromecanica Ploiesti, Societatea Uzina Mecanica Plopeni, Societatea Metrom SA, Societatea Carfil, Societatea Tohan, Fabrica de Pulberi Fagaras, Pirochim Victoria SA, Uzina Mecanica Sadu, Uzina Mecanica Cugir, Societatea Arsenal Resita si institutiile de credit prevazute de OUG 99/2006.Trebuie precizat ca institutiile de credit precum CEC Bank si Eximbank au fost deja exceptate, la sfarsitul lui martie, de catre Guvern, printr-o Ordonanta de Urgenta.USR critica printr-un comunicat decizia senatorilor. Potrivit comunicatului, senatorul PNL Daniel Zamfir este cel care a inclinat balanta in favoarea unui vot pozitiv. "Propunerea a fost înaintată de senatorul PSD, Radu Oprea și a fost adoptată cu nouă voturi pentru și șapte împotrivă. Senatorii USR, Silvia Dinică și George Marussi, au votat împotrivă, cel care înclinat balanța a fost președintele Comisiei economice din Senat, senatorul PNL Daniel Zamfir, care a susținut inițiativa, contrar celorlalți colegi din partid", se arata in comunicat."Potrivit deciziei majorității senatorilor din Comisiile reunite, companiile din industria de apărare și instituțiile de credit deținute de statul român vor fi exceptate de la aplicarea OUG 109/2011 și a Legii 111/2016. Astfel, companii precum Romarm, Avioane Craiova, Romaero, dar și TAROM vor fi exceptate de la obligația de a implementa un management privat independent și sunt din nou aduse sub controlul direct politic. De asemenea, instituțiile de credit detinute de statul român, precum CEC Bank și Eximbank sau Fondul National de Garantare a IMM-urilor vor trebui să anuleze sau să întrerupă procedurile de recrutare a unor manageri privați", se precizeaza in comunicatul USR.Potrivit acestuia, USR avertizează că mai multe companii de stat, printre care TAROM și CEC Bank, riscă să ajungă din nou sub controlul direct politic al PSD și ALDE, prin excluderea lor de pe lista firmelor obligate să respecte regulile de transparență în guvernanța corporativă.