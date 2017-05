Serviciul de mesagerie WhatsApp, afectat de probleme tehnice, miercuri seara

WhatsApp, un serviciu de mesagerie instantanee pentru telefoanele mobile, a fost afectat de o serie de probleme tehnice, miercuri seara. Milioane de utilizatori din lumea intreaga s-au plans de functionarea defectuoasa a acestei aplicatii, informeaza independent.co.uk, citat de news.ro.WhatApp a suferit o "pana" de functionare miercuri seara, in urma careia numerosi utilizatori din lumea intreaga au raportat ca au intampinat probleme atunci cand incercau sa acceseze acest serviciu de mesagerie instantanee pe dispozitive mobile.Printre problemele tehnice intampinate de aceasta aplicatie, care are peste 1 miliard de utilizatori pe plan mondial, se aflau procedura de conectare si procedurile de expediere si de primire de mesaje. In urma cu exact doua saptamani, WhatsApp s-a confruntat cu o problema similara. Miercuri seara, utilizatorii s-au plans ca functia "Chats" nu era operationala, iar un simbol reprezentand o roata care se invarte aparea insotita de mesajul "Conectare in curs" atunci cand utilizatorii incercau sa expedieze mesaje.Potrivit site-ului de monitorizare online Down Detector, sute de persoane s-au plans din cauza acestor disfunctionalitati, care au fost constatate inclusiv in Marea Britanie, intre orele 17.00 si 18.00 (19.00 - 20.00, ora Romaniei, n.r.).