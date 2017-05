Comisia Europeana ancheteaza posibile preturi excesive la medicamente impotriva cancerului produse de Aspen

"Atunci cand pretul unui medicament creste brusc cu mai multe sute de procente, este treaba Comisiei sa ancheteze", a declarat comisarul european pentru concurenta Margrethe Vestager.Este pentru prima oara cand executivul european, arbitrul concurentei in UE, deschide o ancheta privind tarifele excesive practicate de industria farmaceutica, o dezbatere care face ravagii in SUA de mai multe luni.Aspen Pharma "ia foarte in serios respectarea legilor privind concurenta si va conclucra de maniera constructiva cu Comisia", a reactionat grupul, intr-un comunicat.Cele cinci substante avute in vedere sunt denumite medicamente "de nisa". Cumparate de Aspen de la un alt producator, acestea nu mai sunt protejate de brevete dar nu exista niciun alt generic.Medicamentele sunt folosite in tratamentul diferitelor forme de cancer, in special cele ale sangelui.Potrivit Biroului european pentru consumatori, Aspen ar fi amenintat cu retragerea de pe piata a medicamentelor in discutie in unele state membre pentru a impune cresteri de preturi si, in unele cazuri, a pus amenintarea in practica.Ancheta vizeaza intreaga UE, cu exceptia Italiei, care a impus deja in 14 octombrie 2016 o amenda de 5 milioane de euro pentru Aspen.