Comisarul UE pentru concurenta, la Bucuresti: Facebook a fost amendata cu "doar" 110 milioane de euro, pentru ca si-a recunoscut vina. Si firmele sa respecte statul de drept

Aflat in vizita in Romania, comisarul european a subliniat ca si companiile trebuie sa respecte statul de drept in Uniunea Europeana."Uniune Europeana este o uniune construita pe statul de drept. Lucram pe baza de date, documente, dovezi, care trebuie sa fie corecte. Asa cum noi respectam statul de drept si dreptul la aparare, tot asa si afacerile trebuie sa respecte statul de drept" - a declarat ea, intr-o conferinta la Parlamentul Romaniei.Ea a dat exemplul retelei sociale Facebook, amendate joi de Comisia Europeana cu 110 milioane de euro , sub acuzatia ca, atunci cand a achizitionat aplicatia de mesagerie Whatsapp, in 2014, gigantul american tech a oferit executivului comunitar informatii inselatoare."Facebook ne-a dat informatii incorecte la momentul achizitiei. Partea buna la acest caz a fost ca am cooperat cu Facebook, au recunoscut ca ne-au dat informatii inselatoare si datorita acestui lucru am putut sa scadem amenda la < > 110 milioane euro, care sunt oricum o gramada de bani", a spus daneza.Prin aceasta amenda, Comisia a dat si un exemplu comunitatii de business."Este un exemlu al faptului ca noi lucram si la a da exemple pentru ca restul comunitatii de business sa poata vedea ca respectarea regulilor da rezultate bune. Pentru ca, evident, cea mai mare parte a comunitatii de business joaca dupa reguli, isi plateste taxele, creeaza joburi si trebuie sa stie ca noi investigam si amendam companiile care nu joaca dupa reguli", a mai explicat comisarul pentru concurenta.Referitor la cazul companiei sud-africane Aspen, Vestager a explicat ca autoritatea de concurenta italiana a amendat deja acesta firma farmaceutica pentru cresterea excesiva a pretului la medicamentele folosite la salvarea vietii bolnavilor de cancer in Italia, insa Comisia Europeana a deschis la randul sau o investigatie, suspectand compania ca a scumpit medicamentele si in alte state UE."Am deschis saptamana trecuta cazul Aspen. Acesta este un caz in care, credem noi, compania a crescut pretul la un nivel excesiv. Vorbim despre pretul medicamentelor pentru salvarea vietii bolnavilor de cancer, iar preturile au fost majorate cu sute de procente. Autoritatile italiene deja au amendat aceasta companie. Acum, pe partea Comisiei Europene, am deschis si noi cazul pentru ca vedem ca aceasta ar putea fi o problema in mai multe state membre UE, unde preturile au crescut excesiv" - a declarat Margrethe Vestager.